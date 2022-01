5 hjerter: Glimrende ny bog er dansk ghettohistorie som maggiterning

Noget af det sjoveste ved at tage til storbyer som London, Paris eller New York er, at man kan gå på opdagelse i Chinatown, et gammelt jødisk kvarter eller i bydele, der er præget af indvandring fra italienere, spaniere eller tyskere. Pludselig står man i en bydel, der lige så godt kunne ligge i Asien eller Mellemøsten, samtidig med at man ikke et sekund er i tvivl om, at man befinder sig et eller andet sted i Vesten.

I Danmark har vi ikke rigtig den slags steder – og så alligevel: Vi har masser af socialt boligbyggeri, hvor der er mange mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Det har ført til årtiers snak om ghettoer, parallelsamfund, ghettopakker og helt konkret til nedrivninger af boliger og flytninger af mennesker.