Chefredaktør: »Jeg må indrømme, at telefonen har ringet mange gange, hvor jeg ikke har taget den«

Mediebranchen har været genstand for heftig kritik de seneste uger. Først kastede dokumentarserien ’MeToo: Sexisme bag skærmen’ lys over en langvarig kultur på TV 2, som var præget af magtmisbrug og krænkende adfærd. Siden har debatten sporet sig ind på mediechefernes egen modvilje mod at stille op til interview, når kritikken peger på dem selv.

Således gik der ni dage, før B.T.s nu tidligere ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby ville stille op og besvare kritiske spørgsmål om sit ansvar for den kultur, der blev beskrevet på TV 2. Også Anne Stig Engdal Christensen, der er administrerende direktør i TV 2, og Berlingske Medias koncernchef, Anders Krab-Johansen, er blevet kritiseret for ikke at stille op til interview i det omfang, det forventes af andre magthav