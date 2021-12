TV 2's direktør: »Det var en forkert og dum kommentar, og det skulle jeg selvfølgelig ikke have sagt«

Anne Engdal Stig Christensen bekræfter, at der blev uddelt kondomer til TV 2-ansatte på et seminar, hvor hun kom med upassende bemærkninger. Men hun mener stadig, at hun er den rette til at lede stationen i en ny retning.