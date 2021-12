Ny aftale får massiv kritik: »Det er en KATASTROFE for kunstnere i Danmark«

Sagen kort

Kunstmoms

Kunstnerisk arbejde har i Danmark været fritaget fra moms, men nu vil et flertal i Folketinget ændre reglerne for at bringe loven i overensstemmelse med EU-ret.

Det har skabt stor frustration i kulturlivet, som mener, at en afgift alene på tv-markedet vil koste 300 millioner kroner, og at det vil betyde dyrere tv-pakker og dårligere vilkår for de musikere og filmfolk, som modtager rettighedsmidler for deres værker.