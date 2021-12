Folketinget hædrer 30 kvinder med stort maleri

Folketingets Præsidium har besluttet at hædre 30 kvinder med et maleri.

Derfor skal der males et portæt af 30 kvinder, som har haft betydning for kvinders demokratiske virke siden 1915.

Det skriver Folketinget i en pressemeddelelse.

Maleriet skal hænge i Samtaleværelset på Christiansborg, som er et af de fineste rum på slottet.

På den ene endevæg i Samtaleværelset hænger et gruppeportræt af 30 mænd, der forbereder den grundlovsændring, der i 1915 gav kvinder valgret til Folketinget.

I meddelelsen fra Folketinget lyder det, at billedet af de 30 kvinder kan ses som et svar på, hvad der blandt andet kom ud af ændringen af grundloven i 1915.

Et historikerudvalg under ledelse af historiker og forhenværende chefredaktør på Politiken Bo Lidegaard har hjulpet Folketinget med at udpege de 30 kvinder, der skal være på portrættet.

»Det var på tide«

Blandt de 30 kvinder er Elna Munch (R), der var en af de første kvinder, der blev valgt ind i Folketinget, Danmarks første kvindelige minister, Nina Bang (S), DF-stifter Pia Kjærsgaard og Danmarks første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt (S).

»I Præsidiet synes vi, at det var på tide at hædre nogle af de dygtige kvinder, som har præget dansk politik de seneste 100 år. Med det nye maleri skaber vi en bedre kønsmæssig balance i udsmykningen af Samtaleværelset, hvor mændene er i overtal. Maleriet vil stå for eftertiden som et vidnesbyrd om kvinder, som har haft en særlig betydning for Folketingets virke«, siger Henrik Dam Kristensen, der er formand i Folketinget, i meddelelsen.

Özlem Cekic er en af de 30 kvinder, der bliver portrætteret på det store maleri, og hun er er meget rørt over at være blandt de udvalgte.

Hun er tidligere folketingsmedlem for SF og nuværende generalsekretær i foreningen Brobyggerne.

»Det er utrolig stort. Jeg er både enormt beæret, men også enormt rørt over at være en af de kvinder, der er udpeget som en af dem, der har gjort en stor forskel for dansk demokrati de seneste 100 år. Det betyder utrolig meget for mig, at jeg skal stå sammen med nogle kvinder, som har gjort en kæmpe forskel for dansk demokrati. Det er stort«, siger hun.

Folketingets rådgivende kunstudvalg vil udskrive en konkurrence, hvor tre indbudte kunstnere får mulighed for at præsentere deres bud på, hvordan portrættet skal tage sig ud.

Billedet kommer til at være omtrent lige så stort som det af de 30 mænd, der er malet af Herman Vedel i 1917.

ritzau