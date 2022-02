Jacob Mollerup: Det går fint, siger den ene mediechef. Send flere penge, siger den anden

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har erklæret, at de kommende medieforhandlinger skal sikre et »troværdigt og relevant dansk nyhedstilbud for alle danskere«. Det vil givet betyde mere mediestøtte til trængte private medier – ikke mindst de regionale og lokale – og til DR, skriver Jacob Mollerup i denne mediekommentar.