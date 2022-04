Hvorfor skulle der gå så længe, før krænkelserne kom frem i lyset?

Det, vi kan lære af de skandaløse sager om seksuel chikane af pigekorsangere, er, at det ikke bør være op til de unge at sætte grænser for betroede voksne. Loven skal beskytte børn og unge bedre, skriver kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen i denne kommentar.