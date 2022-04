Du kunne ikke købe en trøje i størrelse XL. Og det var helt i tråd med direktørens plan

De havde deres storhedstid i slutningen af 00’erne og begyndelsen af 10’erne. Men så begyndte anklager om racisme, tykfobi og andre former for diskrimination at strømme mod Abercrombie & Fitch. Nu fortælles historien forfra i ny Netflix-dokumentar.