Kritikken er haglet ned over DR-program i ugevis. Nu lander sagen hos Pressenævnet

Fagforeningen DM har indgivet en klage til Pressenævnet over DR-programmet ’Ellen imellem’, som har været genstand for kritik siden dets premiere. Ifølge formanden for DM skyldes klagen, at der er tale om en »principiel sag«.