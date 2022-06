Tyndhudede redaktører skal stoppe med at skyde andre de værste motiver i skoene

Statsministeren har ikke nogen heldig hånd med sin mediekritik. Men det har et skær af komik, når borgerlige chefredaktører i samme runde bliver bekymret for, om medierne er kritiske nok over for regeringen, skriver Jacob Mollerup i denne mediekommentar.