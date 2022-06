Forfatterne bag 'Forbrydelsen' og 'Borgen': Skuespillere kræver 28.000 kroner om dagen for tv-serier

Manuskriptforfatterne Søren Sveistrup og Adam Price beskylder skuespillere og andre i branchen for at være grådige i den konflikt, der har lagt produktionen af danske tv-serier ned. Formanden for Dansk Skuespillerforbund kan ikke genkende kritikken.