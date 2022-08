En metafor breder sig i det danske sprog, og jeg er temmelig irriteret over den

Den stigende brug af ordet ’hamsterhjulet’ tyder på, at arbejde er ved at få et alvorligt imageproblem. Men som kulturredaktøren skriver i denne kommentar, er det også udtryk for en overfladisk måde at tale sit arbejde ned på for at være med på noderne.