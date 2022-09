Pludselig opdagede de, hvem det var, der sad ved siden af dem ved baseball-kampen

Vennerne grinte af Birgitte Bjerregaard og hendes nu afdøde mand, da de afslørede, at de ville åbne et stort designshowroom på det dengang ret smadrede Refshaleøen. Men området blev hurtigt et kulturelt centrum, og i dag bor den 61-årige konceptudvikler og skribent tæt på i en engelsk kanalbåd fuld af design.