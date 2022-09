Nej, du kan ikke sove, når du bliver gammel

Efterhånden har jeg fattet, at barslen nok snarere bliver et møde med tilværelsens rå realiteter end et pusterum. Men pensionen havde jeg ærlig talt regnet med, skriver Benedicte Gui de Thurah Huang, som Felix Thorsen Katzenelson har sendt en håndbog om seniorlivet.