Nørdet antologi om forbrugets kulturhistorie spørger hvad det egentlig er, vi har gang i Vi oser i stormagasinet, shopper på nettet og ligger og glor på tv. Aktuel antologi går forbrugskulturen efter i sømmene.

FOR ABONNENTER

Nu har vi købt alt, hvad der kunne stoppes indenbords af bløde og hårde pakker, gavekort på astronomiske beløb, geder, som gennes direkte til Afrika, eller rejseoplevelser så eksotiske, at man kan prale med dem langt ind i det nye år. Lige om lidt mødes vi så i udsalgsskiltenes hvinende skær til en fælles runddans om resterne af forbrugsfesten fra i fjor. Hvad har vi egentlig gang i?

Ja, det spørger et hold historienørder også om i en antologi, der hedder noget så forjættende som ’Forbrugets kulturhistorie’. Og som i den løfterige indledning taler om en »flittighedsrevolution«, der løb forud for den industrielle, idet den hollandske historiker Jan de Vries har kunnet spore så markante forandringer i den almindelige families materielle prioriteringer allerede engang i 1600-tallet, at ordet ’revolution’ giver mening. Almindelige mennesker begyndte simpelthen at give den en skalle for at tjene penge til tøj og møbler, ting og sager. Masseforbrugeren i sin vorden!

Man bør, argumenterer redaktørerne, i hvert fald se nærmere på borgerskabets købetrang og evne som historieskabende faktor i stedet for, som vi har for vane her i Danmark, at fokusere på landbrugs- og arbejderhistorie som bærende for udviklingen af ’det moderne’. For det første. For det andet forbruger vi mere end hostemedicin og strømpebånd, minder forskerne os om, vi rejser og ser tv, eksempelvis. Altså er det det udvidede forbrugsbegreb, vi har med at gøre.

Helle Strandgaard Jensen har således i artiklen ’En nordisk Sesame Street?’ fokus på »identitets-værdien« af det amerikansk producerede tv-program for børn. I Norden og over there. Det interessante er nemlig, at mens amerikanske tv-folk syntes, de med sjove hånddukker og fokus på læring af bogstaver og tal i ’Sesame Street’ havde produceret et progressivt program, blev de nordiske tv-producenter ret enige om, at Norden var længere fremme i forhold til tv og børnekultur. Og at man derfor havde svært ved at omsætte den amerikanske børneudsendelse til vore længdegrader.