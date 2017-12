Efter otte år i nettets skyttegrave: Den yderste højrefløj er blevet et sjovt, frækt og modigt sted 2017 blev året, hvor vi for alvor lærte alt-right-bevægelsen at kende. Den alternative amerikanske højrefløj hjalp Trump til magten, er åbenlyst racistisk, afskyr politisk korrekthed og laver satire i stil med Jon Stewart, blot med omvendt politisk fortegn. Vi har talt med den irske journalist Angela Nagle, der har brugt otte år på at forstå og skrive om de kultur-krige på nettet, der har skabt alt-right. I hendes øjne er venstrefløjen selv skyld i, at højrefløjen for første gang nogensinde er blevet et sjovt, frækt og modigt sted at være.

»Hil Trump! Hil vores folk! Hil sejren!«. Richard Spencer er sidst i trediverne, i jakkesæt og med tilbagestrøget hår og høje kindben. Han står under blåligt lys i et generisk konferencelokale og råber ud over en forsamling af hvide mænd, der rejser sig og klapper. Og så sker det. Først ét sted, så flere: En strakt arm med flad hånd bliver løftet i vejret i en umiskendelig heilen. Videoklippet er optaget kort efter det amerikanske valg i 2016, der gjorde Donald Trump til USA's præsident. Når man ser hele klippet og hører Spencers racistiske og antisemitiske tale, hvor mainstream-medier beskyldes for at være løgnagtige med det tyske ord »Lügenpresse«, er det svært ikke at tage nazihilsnerne alvorligt. Men det behøver man skam ikke, lød det efterfølgende fra Richard Spencer. De heilende hænder var et udtryk for »sprudlende humør og ironi«. I USA har ironien været central for etableringen af den nye, alternative højrefløj, kendt som alt-right, hvis store indflydelse på den politiske scene for alvor blev synlig i 2017. Den ironiske distance har gjort det muligt at sige ting, som man ellers ikke ville kunne sige, for det er jo bare for sjov. Og så har ironien virket tillokkende. Den har gjort højrefløjen morsom, satirisk og kreativ, mens venstrefløjen virker kontrær og besat af regler for, hvordan man må opføre sig.