En rigtig coffee-table book: Overlegent kæmpeværk om den danske scenografi i moderne tid har et billedmateriale så ødselt som fyrværkeri over Tivoli Ulla Strømbergs fornemt illustrerede bog om dansk scenografi i nyere tid er både lærebog, portrætsamling, lystvandring og kulturhistorie – en fortælling om visuel æstetik og billedkunst i relation til dramaet.

Oprindeligt hed scenografi ’teatermaleri’ og havde ingen synderlig status. Nogen havde malet bagtæppet og sætstykkerne, og sådan var det. Det handlede mere om selve dramaet på scenen, selve skuespillernes indfølte fortolkning af teksten, og det der med at bruge scenografien som et separat dramatisk redskab, som aktualisering, revitalisering eller – for nu at bruge et moderne ord – vinkling, ja det var virkelig ikke passende. Et dukkehjem var et dukkehjem var et dukkehjem, og sådan var det. Bum og basta.

Det var først for alvor, da – i udlandet forstås, fordi tendenser før i tiden altid begyndte i udlandet – store billedkunstnere som Pablo Picasso, Fernand Léger med mange flere kom på banen som teatermalere, at det begyndte at antage karakter af noget added value, noget synergetisk for alvor. Og det har selvfølgelig at gøre med modernismens fremkomst og dens livtag med et mere omfattende udtryk, hvor kostumer, kulisser, spil og tekst tilsammen skulle udgøre en højere enhed.

Ekspressionismen væltede verden med sine forvredne perspektiver og weirde vinkler, og man tillod sig at arbejde med baggrunde som ekspliciterede pointer af overordnet karakter.

Verden mistede i en eller anden forstand sin entydige mening, og på teatrets scener sneg det sig ind i form af modernistiske kulisser, der fortalte en historie om, at der var andre måder at forstå omverdenen på end den, forne tiders realisme ligesom havde knæsat som eneste gyldige.