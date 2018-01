En historie med alt, hvad popcornhjertet kan begære: Hvorfor har Hollywood aldrig filmatiseret 'Papa Hemingway'? A.E. Hotchners ekstremt underholdende biografi om Hemingway fra 1966 skal læses med et gran salt. Men den er stærkt underholdende.

AE. Hotchner, i dag 97 år, publicerede i 1966 ’Papa Hemingway’, memoirer om hans tætte forhold til forfatteren, som kom ud i et USA godt i gang med en blodig Vietnam-krig og et bevidstgørende ungdomsoprør.

Et opgør, som man uden freudiansk fortolkning roligt kan kalde et eklatant faderopgør med USA’s faderbillede af en ærkeamerikansk antiintellektuel maskulinitet, et pionerpatriarkat, hvor alle sønner partout skulle være son of a gun.

Ungdommen var træt af at skulle vokse op til myten om, at den amerikanske mand mere skulle være en enfoldig og modig cowboy end en klog og blød mand med briller. Og kvinder skulle være glade for sådan et rigtigt mandfolk, for hvem en bøsse kun kunne være et skydevåben og Browning en pistol, ikke en poet.

Hemingway blev hurtigt, men også helt forkert i den sammenhæng en ikonisk skydeskive. Hotchners utroligt velskrevne mindebog om et venskab, som døbte ham til at være forfatterens fjerde søn, blev straks en bestseller. På godt og ondt.