Anne Lise Marstrand-Jørgensen: »I alle mine bøger forsøger jeg at være solidarisk med mine personer«

Digtene (bl.a. Vandring inden ophør, 1998)

»Hvorfor begyndte jeg med digte? Jeg læste medicin, fordi jeg ville bidrage til verden og redde liv, men jeg var helt fejlplaceret. Jeg fulgte min lyst og læste litteraturvidenskab, for jeg har altid læst og skrevet ting ned, men jeg havde ingen ambition om at skrive eller få en bog udgivet. Det var ikke en mulighed i den verden, jeg kom fra.

På et tidspunkt sneg min første mand sig til at læse, hvad jeg skrev. Det er jo digte, sagde han.

Selv om jeg elskede at læse digte, blev jeg enormt vred. Man kunne ikke skrive digte, for digte var for meget, for følelsesfulde og alt for tæt på i en meget kontrolleret familie. Oplevelsen gav mig nærmest identitetskrise.

Som barn var jeg meget genert, og digtene var mit private sted. Det var min mands fortjeneste, at jeg fortsatte. Han mente, jeg skulle gøre det ordentligt, så jeg fik en dag om ugen til at skrive. Da jeg havde til en samling, sendte jeg den til et forlag, som gerne ville udgive digtene. Så hang jeg på den.

Jeg ville ikke noget med de første digte, men de var vigtige at skrive. Da debutbogen var udkommet, tænkte jeg, at det her skal jeg bruge resten af mit liv på. Jeg følte mig til stede og lykkelig, når jeg skrev. Det handlede om processen og om min kærlighed til sprog.

Jeg følte mig meget ubekvem i livet, men her havde jeg fred.

Dengang var det et fald for mig, hvis jeg skulle skrive prosa. Men efterhånden følte jeg digtene som noget klaustrofobisk, og jeg var bange for at gentage mig selv«.

De første romaner (bl.a. Ingen, 2007)

»Jeg famlede mig frem til mine første to romaner, ’Det vi ved’ og ’Konventioner’. Jeg havde lyst til at fortælle en god historie, men jeg savnede sproget fra digtene.

Det førte til romanen ’Ingen’. Den krævede en dyb indånding, for det var en jegfortælling om en psykisk syg kvinde, om angst og depression.

I historien fik jeg kombineret det lyriske sprog og en prosafortælling, og det var vidunderligt.

Det var også imod tidens minimalisme, men jeg tænkte, at nu skriver jeg bare, hvad jeg synes er vigtigt, og det gav mig en følelse af frihed.

’Ingen’ er ikke selvbiografisk, men jeg har lidt af angst og depressioner, siden jeg var 12, og det er et tabuiseret område. Lige ved siden af ligger holdningen om, at man jo bare er skør, og det havde jeg ikke lyst til at være. Jeg følte, at jeg var kommet ud på den anden side og i hvert fald ikke længere var bange for angsten.

Det var en stor lettelse, at bogen blev godt modtaget. Da jeg skulle tale om den første gang, stod jeg på Vallekilde Højskole, og en fra publikum spurgte, om jeg selv havde lidt af angst. Et kort øjeblik tænkte jeg: Jeg lyver bare. Men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Det var ret sært, for her begyndte jeg at have en samtale med mine læsere om angst og depression, før jeg fik den med mine nærmeste«.

Hildegard, 2009 og 2010

»Efter ’Ingen’ fik jeg en krise. Jeg måtte opgive et manuskript og tænkte, at jeg måske aldrig fik skrevet mere. Jeg havde i hvert fald ikke forestillet mig, at det skulle være om nonnen Hildegard af Bingen. En veninde havde lånt mig en bog om Hildegards visioner, men ellers kendte jeg hende ikke. Ideen om en bog bed sig fast, og så begyndte jeg at undersøge hendes liv i 1100-tallet. Forinden havde jeg et anstrengt forhold til historiske romaner. ’Kongens fald’ havde jeg selvfølgelig læst, og den kunne jeg godt lide, men ellers tænkte jeg, at historiske romaner blev skrevet, fordi nogen havde et pædagogisk sigte og gerne ville af med en viden i romanform. Personligt havde jeg ingen historisk interesse og kunne dårligt sige, hvornår middelalderen lå.

Det var Hildegards biografi, der fascinerede mig, og så var det hendes forhold til det spirituelle og åndelige. Hvilket liv kan man leve, hvis man er sikker på, at man har en direkte kontakt til gud? Tro er næsten et større tabu end angst. Da jeg gik i gang med at skrive, havde jeg et meget ubevidst forhold til at tro. Min egen tro var pakket ind i alle mulige forbud, men dem fik jeg skrevet mig fri af. Troen er en hemmelig og mystisk del af mit liv, som er svær at tale med nogen om, men gennem to år kunne jeg tale med Hildegard om både tro og tvivl. Især tvivl. Det vigtigste ved at skrive om Hildegard var, at jeg kunne bevæge mig igennem et felt, hvor det var tilladt at spørge om alt.

I alle mine bøger forsøger jeg at være solidarisk med mine personer. Jeg kan være kritisk over for dem, men jeg forsøger at forstå dem. Det gjorde jeg også med Hildegard, men i starten følte jeg, der var meget langt imellem os.