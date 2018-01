Nu skal der stemmes: Her er de syv nominerede forfattere til Politikens Litteraturpris 2017

»Vi bruger litteraturen til at orientere os i os selv«, sagde Svend Åge Madsen for nylig i et interview her i avisen.

Dermed pegede han på en vigtig kvalitet ved samtlige de bøger, Politikens litteraturredaktion har indstillet til avisens store litteraturpris for 2017.

De har nemlig det til fælles, at de ud over hver især at være dybt originale peger på stærke følelser og vigtige forhold i eksistensen. De er både vendt mod verden og mod det enkelte menneske, og tager man det fantastiske pensum fra en ende af, bliver man inviteret med både i himmel og helvede.

Politikens Litteraturpris 2017 Sådan stemmer du Du kan deltage i afstemningen om, hvem der skal have Politikens Litteraturpris 2017 ved at sende en sms. Du kan stemme til og med 26. februar 2018 og kun én gang. Det koster almindelig sms-takst. Naja Maria Aidt : 'Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog'. Send: pris nma til 1218

Caroline Albertine Minor: 'Velsignelser'. Send pris cam til 1218 Vinderen offentliggøres 3. marts. Torsdag 15. marts er der prisfest i Politikens Hus. Du kan købe billetter her. Politikens Litteraturpris er sponseret af Politiken-Fonden.

I prisens fundats hedder det om de forfattere og bøger, der kan komme i betragtning, at en forfatter for at kunne blive nomineret,skal være dansk og have udgivet et værk, der har litterær kvalitet og tyngde. Det krav opfylder de nominerede til fulde:

Anne Lise Marstrand-Jørgensens storstilede fortælling om menneskelig ondskab og grusomhed i ’Sorgens grundstof’, som blander historiske fakta med magisk realisme: »Det er menneskets tragedie – at man ikke interesserer sig for andres elendighed«.

Ursula Andkjær Olsens rasende syrebad om Pandora, som både er actionhelt, dronning og hverdagsmenneske: »Jeg vil komme væltende med al min kvindelige list og svaghed og smøre den ud over alle disse tåbelige helte og moralsk stramme patriarker«.

Naja Marie Aidts kollage af smerte og kærlighed skrevet i den rå sorg efter sønnen Carls død. En ’sorgmoders’ rekviem, som blander den første tids choksprog med andre digteres tanker om døden: »Jeg tør ikke tænke på dig da du var levende for det er som knive i kødet«.

Hans Otto Jørgensens avantgardistiske tilbageblik i ’Revolutionær’ på traumatisk barndom og ungdom på landet: »Erindringen, dette fordærvelige plidderpladder, hvor fortrængning og ønsketænkning mødes. Og hvordan erindringen som magtens sprog er at ligne ved den private ejendomsret, hellig og almindelig«.

Caroline Albertine Minors noveller i ’Velsignelser’, der handler om søgende personer, som lader tilfældigheder og indskydelser spille en vigtig rolle, når de handler: »Følelsen af, at ingenting virkelig fandtes, havde vokset i mig hele morgenen, nu foldede den sig ud som en blomst i min hjerne. Hold så op, sagde jeg til mig selv, men jeg kunne ikke«.

Svend Åge Madsens episke kraftpræstation ’Af den anden verden’, som bliver til en alternativ skabelsesberetning og civilisationshistorie. En flok mennesker har efter en giftkatastrofe glemt alt og må genskabe og genopfinde alt, også selve sproget og normer for, hvordan mennesker bør leve sammen: »Man skal opføre sig ordentligt«.

Ida Holmegaards intense og fortættede kammerspil ’Graceland’ om en eftermiddag i december, hvor de små katastrofer lurer under familielivets overflade både i København, New York og i Jylland. »Kunne man ikke fejre mørket ved at slukke lyset, bare et øjeblik?«.

Romaner, noveller og kollager af poetisk og eksperimenterende tilsnit. Der er noget at vælge imellem, noget at gå i gang med at læse.

Politikens Litteraturpris blev indstiftet i 2012 for at forstærke avisens mulighed for at pege på væsentlig litteratur i en tid, hvor der er kamp om opmærksomheden fra alle sider, og nu begynder det syv uger lange og herlige forløb, hvor vi her i sektionen sætter fokus på de indstillede bøger.

Det har fra begyndelsen været meningen, at Politikens Litteraturpris skulle være en læserpris, og sådan har det været, så det er dig, kære læser, som er med til at afgøre, hvilket værk der skal have de 200.000 kroner, og hvilken forfatter der efterfølgende skal hyldes ved prisoverrækkelsen i Pressen 15. marts.

Afstemningsperioden løber frem til og med 26. februar.

Se information om afstemningen og stemmeseddel på side 7.

Adgang til prisoverrækkelsen bestilles via politikenbillet.dk.