»Fred med jer. Jeg er ude. Jeg kom her ikke for dette«: Forfatter forlader Twitter efter ophedet debat om den sorte frihedskamp Ta-Nehisi Coates »feticherer det hvide overherredømme i USA«, siger borgerrettighedsaktivisten Cornel West i en lang og ophedet debat. Den opstod i kølvandet på Coates' nye bog. Nu er Coates sur.

Mens de amerikanske nyhedsmedier er på den anden ende over Michael Wolffs kontroversielle bog om Donald Trump, og mens denne uges Golden Globe-prisuddeling har sat gang i rygterne om Oprah Winfrey som USA’s næste præsident, er der en anden debat, der indtil videre er gået under radaren hos de fleste herhjemme: den, der er udsprunget af Ta-Nehisi Coates’ nyligt udgivne essaysamling, ’We Were Eight Years in Power’. Som Politiken tidligere har skrevet, har antologien fået gode anmeldelser, men flere savner, at Coates påtager sig en mere aktiv og udadvendt rolle som ’black public intellectual’.

Det gjorde blandt andet den amerikanske professor, filosof og borgerrettighedsaktivist Cornel West, der i et interview i The New York Times i slutningen af november kritiserede Ta-Nehisi Coates og hans nye essaysamling for at opretholde status quo, for ikke at forholde sig til global undertrykkelse, men opretholde det neoliberale etablissement med sin støtte til Obama som præsident.

Det bliver interessant at følge, om Cornel Wests kritik af Obama og neoliberale sorte også kommer til at omfatte den rigeste sorte kvinde i verden, Oprah Winfrey

»Hvem er det ’vi’, der havde magten i otte år«, spurgte Cornel West, for det var i hvert fald ikke de fattige arbejdere eller folk i ghettoen og i arbejdsløshedskøen, som han udtalte i interviewet.

Cornel West fortsatte kritikken, da han for nogle uger siden skrev et indlæg i The Guardian med overskriften ’Ta-Nehisi Coates er den sorte frihedskamps neoliberale ansigt’, hvori han uddyber sin kritik og fremfører, at Coates bekvemt undgår at forholde sig til både sit eget og Obamas fripas til Wall Street, til amerikanske militære invasioner på verdensplan samt seksuel og økonomisk ulighed i USA.

Et andet vigtigt kritikpunkt fra Cornel West er, at Ta-Nehisi Coates »feticherer det hvide overherredømme i USA«. Ja, vel ser han det overalt, peger på det og dets ødelæggende virke, skriver West. Men han nævner ikke den store modstandskamp, der har eksisteret i USA’s sorte befolkning fra begyndelsen. Og han kæder den aldrig sammen med kapitalisme, seksuel ulighed og fattigdom. Han lader USA’s sorte elite slippe for aldrig at have kæmpet aktivt mod fattigdom og udbytning.

På den måde giver Coates det hvide overherredømme overnaturlige kræfter og stiller få, om nogen, alternativer til det. Samtidig fremstiller han ifølge West modstand som æstetik og personlig performance og skriver det kollektive ud af den sorte frihedskamps historie. Og så bearbejder Ta-Nehisi Coates hvidhed på en fatalistisk og homogeniserende måde ved at skrive, at han ingen forventninger har til hvide mennesker, skriver Cornel West.

Hvorfor har hans apolitiske pessimisme vundet frem netop nu, spørger West og besvarer selv spørgsmålet: Ta-Nehisi Coates lyder måske militant i sine standpunkter om hvidt overherredømme, men han usynliggør den sorte frihedskamp og bliver tilmed belønnet ved at blive udnævnt til den nye darling for USA’s sorte intellektuelle for netop at tie om Obamas milde fremfærd over for Wall Street eller om palæstinensernes frihedskamp, et emne, der ideologisk set bliver kædet sammen med antiracismen af intellektuelle giganter som netop Cornel West og Angela Davis.

Flere af hans offentligt kendte venner kom Ta-Nehisi Coates til undsætning ved at karakterisere debatten som smålig rivalisering blandt to ’public intellectuals’. Andre debattører har beklaget, at en sort forfatter skal stå til regnskab og tale på vegne af alle minoriteter, blot fordi han har en stemme. Coates selv svarede på anklagerne ved at skrive, at netop de områder ikke er hans ekspertise, og at han som journalist og essayist ikke har nok viden til at beskæftige sig med dem.

Men ifølge Cornel West er enhver analyse, der udelader kritik af kapitalismen, USA’s militærpolitik eller de komplekse krydsfelter mellem køn, klasse og race i det amerikanske samfund, baseret på et for snævert og navlebeskuende verdenssyn og skader den sorte frihedskamp.