Billedhugger Tegner blev hånet og latterliggjort, mens han levede. Denne bog giver ham oprejsning

Mindst 1.004 unge får i øjeblikket en opringning eller en meddelelse i e-Boks fra politiet.

De bliver sigtet for at have delt billeder og filmklip med seksuelt indhold - med medvirkende på 15 år.

Men man kan også blive sigtet, selv om man ikke har delt materialet, forklarer Frank Olsen, som er vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi.

»Der er dem, der har delt videoen. De bliver sigtet. Men enkelte bliver sigtet for at besidde den. Det gør de fordi, de har gjort noget aktivt for at få fat i den video«, siger Frank Olsen.