Mandens sørgelige hverdag kan også være sjov Også i sin anden roman tager Nikolaj Zeuthen fermt og humoristisk livtag med hverdagslivets eksistentielle småkriser.

Det er svært at skrive om, hvor svært det er at være mand i dag, uden at det bliver lidt komisk. For hvilke problemer har manden egentlig? Og hvordan kan han tale om dem?

Hos Nikolaj Zeuthen er komikken helt overlagt – hvilket bare gør, at det gør lidt ekstra ondt, fordi det kommer til at understrege, hvordan ingen (heller ikke manden selv) kan tage manden alvorligt.

Boganmeldelse









Nikolaj Zeuthen: Buemundet guitarfisk. Rosinante, 224 sider, 249,95 kroner. Udkommer i dag. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Zeuthens hovedperson Stefan har droppet en akademisk karriere for en forfatterdrøm, der ikke bliver til noget. Over for konen (en næsten-frygtelig kvinde), og vel også over for sig selv, må han minde om, at det, han laver, er »reelt kunstnerisk arbejde«. Det meste af tiden går dog med at passe a-kasse og børn.

Ligesom i digtdebuten ’Oliebål’ og debutromanen ’Verdensmestre’ er Zeuthen her i ’Buemundet guitarfisk’ en meget ferm iagttager af familielivet og hverdagens smertepunkter: »Han tænkte på hvor hurtigt hun altid kom op når han sådan på hverdagsmorgener lagde sig ind til hende. Det var en stensikker måde at få hende ud af fjerene på. Lod han hende være, snoozede hun gerne i både 20 og 30 minutter«.

Er der sjæl tilbage at sælge?

’Buemundet guitarfisk’ er en roman, der dyrker antiklimakset, den når aldrig frem til noget, og det er nok ikke så meget et problem for romanen, som det er et problem for Stefan, hvis hverdag jo aldrig finder en tilfredsstillende form. Han er en mand, der ikke får forløst noget. En mand, der ikke må få udløsning: »Han ligger og tænker på, at han er en sekundaperson uden succes, og det hjælper« – altså hjælper på at forhindre udløsningen under sex.

Når det er rigtig hedt og dramatisk, er Stefan gået i Føtex, hvor han køber dyrt ind for at samle dyrekort til sine børn – for derefter at returnere de dyre varer, men beholde de eftertragtede dyrekort, den sjældne buemundede guitarfisk, som ligner et billede på denne kreative storbymands skamfulde selvforståelse eller et billede på det absurde præstationsræs, Stefan ikke kan finde ud af at navigere i.

Engang havde han en revisor, men der var ikke andet at arbejde med end håbet om en stor herlighedsværdi. På et tidspunkt står Stefan så foran et skelsættende valg: Skal han satse hele butikken som forfatter, eller skal han takke ja til noget konsulentarbejde for Stresskompagniet? Er der nogen sjæl tilbage at sælge?

Ind til svampen

Stefan kigger med en smule foragt og en smule misundelse på en generation af klimabevidste og ansvarsfulde digtere (en af dem med navnet Theis Ørnehøj!), men stiller selv spørgsmålet: »Hvem er det, du vil redde? Alle har det jo ad helvede til. Alle myrder hinanden. Stjæler fra hinanden. Og har altid gjort det«.

Nikolaj Zeuthen skriver nogle gode sætninger, hvor man også ser lediggangen forplante sig i sproget: »Han pakkede det ud og varmede det i ovnen, og det smagte okay selvom det ikke fungerede så godt at agurken og tomaten også blev opvarmet. Det var man vant til skulle være kolde stykker«.

Selv det mindste bliver en vigtig task, der må overskues i små portioner: »Han må lægge computeren væk. Acceptere at han ikke får arbejdet. Droppe at se film. Ind i skabet med computeren. Op på den højeste hylde. Ind til svampen. Routeren slukker han. Han bladrer i en bog. Det er godt. Ligge i sengen«.

Bogens hverdagssatiriske åre kan være i familie med Lone Aburas eller Kristian Bang Foss. Og mens portrættet af mandens selvbedrag føles mindre banebrydende, vinder ’Buemundet guitarfisk’ i den enkelte scene og i den enkelte sætning, der som regel sidder lige i skabet.