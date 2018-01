Livløs debutroman er en del af en negativ tendens hos Forlaget Gladiator Nikolaj Tange Langes debutroman ’Livet er en fest og så dør man’ er endnu et eksempel på, at Forlaget Gladiators udgivelser for tiden ikke er den rene fest.

Nu siger jeg noget, som jeg ved, mange folk snakker om: Det er, som om Forlaget Gladiator simpelthen udgiver for mange bøger. Kvaliteten af deres udgivelser er alt for svingende.

Inden for det seneste år har jeg selv anmeldt Hans Hedegaard Andersens anden roman ’Fem dage for ROSE’ og Luca Engberg Talamonas debutdigtsamling ’Alcatraz’ – begge fik to hjerter.

Og Nikolaj Tange Langes debutroman ’Livet er en fest og så dør man’ er desværre også en af de udgivelser, der viser, at det svinger i den forkerte retning på Forlaget Gladiator.

Boganmeldelse









Nikolaj Tange Lange: Livet er en fest og så dør man. Forlaget Gladiator. 213 sider, 279,95 kr. Udkommer i morgen.

Bogen foregår i Berlin, og der er hedebølge, og der er stoffer – MDMA, speed, ketamin etc. – og der er technofester og homoseksuel sex. Der er hovedpersonen Nikolaj.

Der er dealeren Joe. Og der er den aldrende Klaus, som sidder hjemme i sit private playroom og venter på, at nogle mænd skal komme forbi og blive fistet for eksempel.

Som miljøportræt er bogen, som man må formode er en relativt selvbiografisk fortælling, vel o.k., om end lidt livløs og uinspireret.

Men romanen vil mere end det, den vil også gerne være kunstnerroman og kærlighedsroman. Det slipper den ikke så heldigt fra.

Den har eksempelvis sådan et lettere miserabelt metaperspektiv til både start og slut, der ligesom indrammer historien om Nikolaj, som ikke bare stener rundt i Berlin og fester og tager stoffer og hooker up med forskellige fyre, men også har forfatterdrømme, der selvfølgelig ikke kan holdes tilbage.

Der er også flere forhold, som forskyder fokus fra ren sex til nogenlunde storslået kærlighed. Men lige lidt hjælper det, hvilket skyldes, at forfatteren bare ikke skriver godt. Nok.

Her ligger Nikolaj således med Antoine, som han er ret forelsket i på det tidspunkt: »Beskederne bliver ved med at tikke ind i Nikolajs lomme. De er fra verden udenfor. Men Antoine er her. Så de kan rage ham en papand eller blæse ham et stykke eller hvad end de nu vil. De skal bare ikke herind og forstyrre«.

Så kommer Lasse forbi, det var ikke lige meningen: »Nikolaj ser på Antoine. Lasse er rigtig irriterende synes han«. Og så kommer en helt fjerde person, Kristian, også han til ulejlighed: »Lige hvad der mangler. Kristian er nok den sidste person han har lyst til at snakke med nu«.

Det er jo næsten skrevet som en børnebog.

Under læsningen gik det i det hele taget op for mig, hvor svært det er at skrive om den slags, som Nikolaj Tange Lange skriver om: stoffer, byture, hård sex.

I det lys fremstår Niels Henning Falk Jensbys debutroman ’Techno’ fra 2016 som en endnu større bedrift, end den allerede gjorde ved udgivelsen, hvor jeg skrev en begejstret anmeldelse.

I ’Techno’ er scenerne nemlig skrevet brutalt, men præcist frem, i deres fysiske, kropslige nærmest taktile dimension, så man formelig kan mærke stofferne og sveden og sekreterne, der løber ned over siderne.

Sådan er det ikke her, selv om ’Techno’ tydeligvis er det helt store forbillede. Lige så glad jeg var for ’Techno’, lige så uglad er jeg for ’Livet er en fest og så dør man’.