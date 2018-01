Aktuel fransk pamflet: Hvad ville der ske, hvis samfundet lod nye migrantsamfund udvikle sig frem for at bulldoze dem?

Hvis du nu var tvunget til at modtage en reklamegave med et eller andet firma-logo på, hvad ville du så helst have? En fleece-jakke? En kasket? En T-shirt? En kuglepen? En USB-stick?

Hvad med en flammekaster?

Virkelighedens svar på Georg Gearløs, Elon Musk, har én gang for alle bevist, at hans teknologiske bedrifter og forretnings-tæft i virkeligheden bliver drevet af en indre drengerøv. For at reklamere for sit nyeste firma, The Boring Company, har Musk nu lavet en flammekaster, helt almindelige mennesker kan købe.

I USA er det lovligt for privatpersoner at købe flammekastere, der ikke kan skyde flammer længere end tre meter frem. Så det har Elon Musk benyttet sig af. Lige før jul skrev Musk på Twitter, at der næsten var udsolgt af The Boring Companys reklamekasketter, og at han derefter ville lave en flammekaster.