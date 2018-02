Anmeldelse: Interessant bog om lederskab glemmer de gode råd

Det kan måske lyde banalt, men det er en indsigt, der langtfra er etableret i erhvervslivet. Her har mange organisationer stor berøringsangst over for det mere tilbundsgående arbejde med lederes personlige kompetencer.

Det er meget lettere at diskutere folks faglige og professionelle evner, som man både kan udfordre, kritisere og udvikle uden at træde dem over tæerne. Så snart det handler om de personlige kompetencer, bliver det straks vanskeligere, fordi det netop bliver, ja, personligt. Derfor har vi en tendens til at afskrive det som noget, man ikke kan ændre på. ’Dybe samtaler om lederskab’ er et argument for, at det kan man godt – hvis man har modet.

Relsters måde at udfolde sit arbejde på er både saglig og relevant. I bogen gengives længere samtalepassager med klienterne, som netop redder teksten fra teoretiske banaliteter og i stedet viser arbejdets praktiske karakter. Relster udviser også en fin sensitivitet over for sammenhængen mellem person og arbejdsvilkår – det er ikke altid personen, der skal ændre sig.

Bogen giver ikke gode råd om lederskab. I vid udstrækning handler den mere om almene personlige problemstillinger, som kan være relevante for alle med et arbejdsliv, men som her vedrører højt privilegerede mennesker.

Denne i sig selv fornuftige almengørelse af lederevnerne bliver imidlertid også bogens svaghed. Den bliver nemlig en anelse for introducerende til rigtig at nå de praktiserende fagfolk.