Du. Jeg. Og en barnevogn: Velskrevet ramasjangkrimi kradser i den svenske fernis

En tidligere nødhjælpschef og hans kollegers omgang med prostituerede i Haiti og Tchad sender lige nu seismiske rystelser gennem den britiske nødhjælpssektor.

Her til aften er Oxfams vicedirektør, Penny Lawrence, trådt af, og tidligere i dag mødtes den britiske NGO med repræsentanter fra regeringen for at overbevise dem om at bibeholde statsstøtten til organisationen.

Det sker, efter den britiske avis The Times i weekenden fremførte anklager fra anonyme vidner om, at en gruppe mandlige Oxfam-medarbejdere skulle have udnyttet prostituerede i Haiti, da de opholdt sig i landet efter jordskælvet i 2010.

Adskillige vidner mener at have kendskab til, at den daværende landechef i Haiti og en række andre nødhjælpsarbejdere omdannede en Oxfam-lejet villa, de kaldte til et interimistisk bordel, hvor de holdt store fester.