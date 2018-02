Tragedie med forbløffende udgang: Hans Lynges roman er et hovedværk i grønlandsk litteratur 'Den usynliges vilje' af kunstneren og forfatteren Hans Lynge er en mesterroman af shakespearske dimensioner.

Hov, hvor er det, vi har set ham før?

Den unge mand, der får at vide, at hans mors mand har slået hans far ihjel, og som nu føler sig forpligtet til at myrde morderen. Det er jo prinsen af Danmark, nu som grønlænder på en boplads, inden kristendommen kom til hans kolde land.











Men det er ikke fra Shakespeare, Hans Lynge (1906-1988) har intrigen i sin lille mesterroman ’Den usynliges vilje’. Det er fra Knud Rasmussen, der på sin store slæderejse til Stillehavet mødte en familie med usædvanlig harmoni mellem far, mor og to sønner.

Senere hørte den store polarforsker, at ’faren’ havde erobret sin plads ved at myrde børnenes biologiske far. Og spekulerede over den tragedie, der måtte vente forude.

Det er den tragedie, Hans Lynge har skrevet – i et dæmpet tonefald og med en forbløffende udgang.

Ulloriaq hedder den ældste dreng i den lykkelige familie. De unges boldspil er så voldeligt, som var det amerikansk fodbold, for som i nutidens Amerika er boldspillet en læreplads, hvor »de unge forstod, at de måtte sætte alle kræfter ind for at nå deres mål«.

Ulloriaq ved, at når der er sat ord på skammen, er han nødt til at myrde sin fars morder

Alle kneb gælder. Så da vor helt når sit mål for overlegent, hævner taberne sig ved at røbe den hemmelighed, resten af bopladsen kender. Og så falder alle vande én vej. Ulloriaq ved, at når der er sat ord på skammen, er han nødt til at myrde sin fars morder. Hvad der selvfølgelig ikke gør ham til en lykkelig mand, men derimod til qivittoq, altså en enegænger, der forlader stammen for at gå til eller blive forvandlet ude i de øde fjelde.

De metaforer kommer ikke fra en bog, men fra et land. Alt menneskeligt er i naturen

Metaforer fra et frossent land

Hans Lynges sprog i Kirsten Thisteds fordanskning er en særlig nydelse. Sådan her karakteriserer han sin hovedperson:

»Ganske vist var Ulloriaq en mand. Men han hørte ikke til dem, der som skærene i havet blot lader sig overskylle, uden at det rører dem det mindste. Alle hans forskellige oplevelser gjorde indtryk på ham. Han var som stjernen, der kan træde klarere frem eller sløres, få et mere vedvarende lys eller begynde at blinke endnu kraftigere – alt afhængig af vejrforholdene«.

De metaforer kommer ikke fra en bog, men fra et land. Alt menneskeligt er i naturen. Der er den passive og uforanderlige, der som skærene lader tidevandets ur bestemme. Og der er den aktive, der som det uforudsigelige vejr ændrer stjernens udtryk.

Mens han pønser på drabet, tænker han på sin mor. Hun må vel tage sin død over det forestående drab, ræsonnerer han. Men der er også »de usynlige magter« at tage hensyn til. De vil forbande ham, hvis han ikke opfylder hævnpligten.

Sådan går det. Et højdepunkt i Lynges psykologiske fremstilling er hans beskrivelse af moderens oplevelse. Fra det øjeblik hun tog sin elsker til sig efter drabet på manden, har hun vidst, at det måtte gå, som det går. Hun ræsonnerer sig til sit selvmord som en næsten frivillig pligt.

Her er ingen kære kristendom

I sagaerne fra Island i 1200-tallet, Njals eller Gisles, er der kun én måde til at få ende på hævndrabenes logik: kristendommens nåde. Sådan er det ikke i denne oldtidsroman fra det 20. århundrede. Ulloriaq bliver så bims af sin blodige handling, at han knap kan tage imod sin Ofelia, bopladsens dejligste ungmø, da hun følger efter ham ud i ødemarken. Hun bliver dødelig syg ved hans side, uden at han ænser hende.

Ikke før isolationen har drevet ham så langt ud, at han kommer i kontakt med »de usynlige magter« og bliver til det, der sydpå hedder shaman og i det nordlige angakkoq, altså en der på sin stammes vegne kan få kontakt med – ja, med hvem egentlig?