Usentimental erindringsroman rummer et litterært korrektiv til #MeToo-debatten Det er vigtigt, at der findes et juridisk sprog, som kan dømme og frifinde. Men det litterære sprog kan noget andet, som er mindst lige så vigtigt.

En ung pige, forhippet på at miste sin mødom, ender i sengen hos en uempatisk mand, der med sin store pik nagler hende fast til et kors af ulykkelig forelskelse og bulimi. Det er i kort begreb historien i Annie Ernaux’ erindringsroman ’Mémoire de Fille’, som jeg er ved at oversætte fra fransk sammen med min mor. Romanen forekommer mig at rumme et litterært korrektiv til #MeToo, fordi den giver sprog til noget hidtil ufortalt og meget voldsomt, hvorom udsagnene »Han er sexforbryder« og »Hun ville det jo selv« begge er lige usande.

Han er sexforbryder, ja, for så vidt, som det er en etisk forbrydelse at reducere den anden til redskab, også selv om den anden er ganske modtagelig og medgørlig, ja, måske navnlig da. Men det er ikke en juridisk forbrydelse, og på sin vis stillede også han sig til rådighed for en ung piges glødende utålmodighed. Hun ville det selv, jo, hun ville miste sin mødom, hun ville have sex, hun ville mærke en mandekrop, hun ville være voksen. Men hun ville ikke det, som det blev til, fordi en ufølsom fyr stod parat til at gribe al den unge piges vilje og gøre hende til sin engangssexdukke. Hun kunne ikke vide, at den voldsomme førstegangsoplevelse af et stort, mandligt kønsorgan ville tryllebinde hende til det, underkaste hende en besættende og selvdestruktiv forelskelse i en ligegyldig mand.

Annie Ernaux er 77 år gammel, det yngre jeg, hun skriver om, er 18. Hele romanen er udformet som den aldrende kvinde, der forsøger at nærme sig den pige, hun var for næsten tres år siden, undersøgende og usentimentalt.

Det er mindst lige så vigtigt, at der findes et litterært sprog, som kan afdække en sandhed, der ikke kan reduceres til ’skyldig’ eller ’ikke skyldig’.

Flere gange tilvejebringes tilnærmelsen til den unge pige ved, at den aldrende forfatterinde betragter hende på et fotografi. Et sted betragter hun også ham, misdæderen, på et fotografi, som hun finder på internettet, hvor han står som veltilfreds bedstefar omgivet af en stor familie. Hendes reaktion er ikke had og hævntrang, men slet og ret en forundring over den skæve ligning: At han kan have spillet så stor en rolle i hendes liv, og hun så lille en rolle i hans.

Der er ikke noget MeToo-hashtag på Ernaux’ roman. Af gode grunde. For det første udkom romanen i 2016, altså før #MeToo. For det andet kan den ikke læses som en angivelse af den mand, der på brutal, ufølsom vis tog den unge kvindes mødom. Ikke fordi den fritager denne mand for ansvar. Ikke fordi den ikke kredser om, hvordan man kan handle så ufølsomt. Ikke fordi den ikke problematiserer sex, der går ud på at gøre den anden til nydelsens redskab frem for at nyde den andens og den fælles nydelse. Men alt dette sker i den undersøgende, erindrende, litterære fortællings form. Og den litterære fortælling »afdækker«, med Ernaux’ ord, andre ting end det, som kan »forklares« af en videnskabelig tilgang eller »påvises« af en forudfattet mening.

Det er ikke, fordi der ikke er kvinder, som er utvetydige ofre for overgreb, eller mænd, som er utvetydige ofre for falske anklager, og at det i de tilfælde er vigtigt, at der findes et juridisk sprog, som kan dømme eller frifinde, eller et bekendende sprog, som kan udskrige uretfærdigheden.

Men det er mindst lige så vigtigt, at der findes et litterært sprog, som kan afdække en sandhed, der ikke kan reduceres til ’skyldig’ eller ’ikke skyldig’.