Kan du høre træerne snakke?: Tysk træmand lærer børnene om skovens internet En modig bog (nu for børn) om naturens indretning, om skovens internet og alt det, vi mennesker ikke ved endnu.

Har du talt med dit træ i dag? Klappet det på barken og ønsket det alt godt. Det kan godt være, at træet ikke har svaret dig, men skal man tro den tyske skovmand Peter Wohlleben, har det allerede sendt signaler ud over skovens internet, at her er ingen fare på færde.

Men det er der på savannen i Afrika. Nu kommer der en giraf, som begynder at gnaske af træets blade. Efter få minutter begynder bladene at smage underligt. Det er en gift, som træet kan producere, og som er farlig for giraffen. Derfor holder den op med at spise og går flere hundrede meter væk, for dyret ved, at det første træ allerede har advaret de nærmeste træer.











Peter Wohlleben: Kan du høre træerne snakke? Oversat fra tysk af Astrid Heise-Fjeldgren. People’s Press, 130 sider, 200 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Er det rigtigt?

Det er i hvert fald, hvad skovmanden med det smukke navn – Peter Wohlleben – fortæller dem, der vil høre det. Han er en modig mand, for det er nemt nok at smile ad sådan noget, der ikke er godkendt af regnedrengene i Naturmoderniseringsstyrelsen (hvis der fandtes sådan en).

Forrige år fortalte han sin historie for voksne i ’Træernes hemmelige liv’. Nu sker det for børn i det store smukt illustrerede værk ’Kan du høre træerne snakke?’.

Og er det ikke utroligt, hvad vi ved? Om skovens internet, der er svampetråde, om arternes omsorg for egne børn, om hjælp til nødstedte træer, om forskellen imellem bøg og fyr – der er større end forskellen imellem mennesker og guldfisk (hvordan han så har regnet det ud?).

Der er så mange indicier på en form for beregnende adfærd/kontakt/intelligens i naturen, at man må tro på, at alt er liv, og alt er kædet sammen.

Nu ved vi, at træbørn kan gå i skole. At elmetræet kan tilkalde hjælp imod larveangreb

Jamen, kan træer også tilkalde og regulere vandtilførslen? Ja, det kan de ifølge Peter Wohlleben, og som eksempel nævner han skove i Brasilien, som tørrede ud, da man fældede skove 1.000 kilometer væk, der tidligere havde produceret skyer med regn.

I Rusland kan de selv! De store skove af fyrretræer udskiller i hede somre en form for harpiks, der tiltrækker vanddråber, som ender med at blive til skyggefulde skyer og regn. Keine Hexerei.

Nu ved vi, at træbørn kan gå i skole. At elmetræet kan tilkalde hjælp imod larveangreb. At stubbe kan leve i 100 år, hvis de har familie nær ved. At verdens ældst kendte træ er en lille fyr i Sverige. At ulve er godt for skovene.

Og at man skam betaler for adgang til internettet til skovens TDC, som for forbindelsen kræver en god slat sukkervand til sine svampe.

Når forfatter Wohlleben kommer til kort med en forklaring, er hans standardsætning:

»Vi ved det endnu ikke«. Men det kommer vi til.

Den østrigske filosof Wittgenstein har påpeget, at selv om dyrene (og jeg tilføjer: træerne) kunne tale, ville vi alligevel ikke kunne forstå, hvad de siger.

Men man kan da forsøge. Jeg skaffer brænde til min ovn. Inden jeg lægger træet ned, plejer jeg at sige »undskyld træ!«. Så varmer det ekstra godt. Så er det sagt.