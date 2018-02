Forfatter og redaktør rejser kritik: Forlagene udgiver flere og flere titler – det går ud over forfatterne Norske Dan Aleksander Andersen har skrevet ’Brev til ledelsen’, en bog med 200 grunde til, hvorfor han forlod sit gamle forlag.

Vil du beskrive situationen for mig?

»Jeg havde været på forlaget Cappelen Damm i ni et halvt år som redaktør, og så var det flere forskellige faktorer, store og små, der til sidst fik mig til at sige op. Det handlede både om personalepolitik. Men også om, at jeg følte, at forlaget havde udviklet sig i en kommerciel retning, som jeg ikke kunne genkende, fra dengang jeg startede«.

Dan Aleksander Andersen Født 1982

Norsk forfatter og redaktør

Tidligere redaktør på forlaget Cappelen Damm

Nu redaktør på forlaget Tiden

Har udgivet flere digtsamlinger, blandt andet ’Mirakelet’ i 2014 og ’Flaggtale’ i 2015

Seneste udgivelse er ’Brev til ledelsen’, som indeholder 200 sætninger, der alle begynder »Jeg slutta i jobben fordi …« Vis mere

Hvilken udvikling?

»Det langsigtede perspektiv forsvandt. I stedet for at arbejde for en fortsat udvikling af den norske litteratur satsede man mere på internationale bestsellere, særlig det, vi kalder ’lykkeskriftromaner’, romantiske fortællinger uden litterær værdi. Det er spekulative udgivelser. Dette – og en række andre faktorer – gjorde altså, at jeg ikke ville arbejde der mere, og så fik jeg et tilbud fra et mindre forlag, som arbejder mere litterært«.

Og så skrev du ’Brev til ledelsen’?

»Ja, jeg syntes, det var oplagt at skrive den her bog, fordi jeg havde en masse tanker om, hvorfor jeg havde sagt op. Det startede egentlig med, at jeg blev interviewet af nogle journalister, og de var alle sammen meget interesserede i, hvorfor jeg sagde op hos netop Cappelen Damm, men jeg syntes, at det var en meget større tendens end bare det forlag. Så bogen er altså ikke først og fremmest ment som et angreb mod dem. Og så gav det mening, fordi jeg er forfatter, bogen var ligesom den udtryksform, jeg har adgang til«.

Samtidig med at der kommer flere og flere titler, er det færre titler, der virkelig sælger mange bøger Dan Aleksander Andersen

Så problemet er større end Cappelen Damm?

»Ja, jeg oplever også, at redaktørerne er under et ’titelpres’, man udgiver flere og flere titler. Fordi man ikke kan tjene lige så meget per bog, handler det hele om omsætning, man skal sælge flere eksemplarer og flere titler. Flere titler betyder et højere arbejdspres på den enkelte redaktør. Og i sidste ende er det dårligt for den enkelte forfatter og for litteraturen mere generelt«.

»Selv om det ikke er et stort problem, er det også betegnende, at vi har så mange skønlitterære debutanter hvert år, mellem 40 og 60. Det er for mange, det er netop et udtryk for titelpres, at man hele tiden skal rekruttere nye. Der er gode imellem, og det er godt, at flere får lov til at skrive, men jeg tror ikke på, at der er så mange gode debutanter«.

Er problemet også større end Norge?

»Det er i hvert fald det, jeg hører fra folk, jeg kender på forlag i andre lande. Samtidig med at der kommer flere og flere titler, er det færre titler, der virkelig sælger mange bøger. Så der er et par udgivelser med voldsomme oplagstal, mens langt de fleste bøger sælger jævnt lidt«.

Men er det ikke lidt bittert at give 200 grunde til sin opsigelse?

»På en måde, men det er vigtigt, at teksten er skønlitterær. Den snakker om mere end bare Cappelen Damm. For mig er der også mange af grundene, som i virkeligheden ikke er særlig gode. Selv om jeg tror, at læseren kan gennemskue, hvad der er det vigtigste, er der også grunde, der handler om mit ego. Bogen er altså skønlitterær, men også et forsøg på at indlede en samtale om det her problem«.