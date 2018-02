Hvorfor udgiver forlagene så mange klassikere?

Kort fortalt

Forlaget Sidste Århundrede

Hvad er jeres projekt på Sidste Århundrede?

»Vi udgiver nyoversættelser af oversete værker uden for eller på kanten af kanonen«.

»Man kan let gå lidt død i kanonen, synes vi. Ikke et ondt ord om Kafka, Dostojevskij og så videre, for de er selvfølgelig virkelig gode, men de er også lidt gennempulede. For nu bare at være ærlig«.

Men hvad er det så, der gør denne oversete litteratur værd at læse?

»Den oversete litteratur kan godt virke friskere. Litteraturhistorien har en tendens til at favorisere alt det, der går op, og til en vis grad også det, der er opbyggeligt. Man skal helst blive et bedre, klogere menneske af at læse klassikere. Der har vi været mere interesseret i det, der ikke går op, det, der er sortsynet, viltert og radikalt«.

Svigter de store forlag deres ansvar ved mest at udgive velkendte klassikere?

»Det synes jeg ikke, man kan sige, nej. Hos Rosinante for eksempel startede de måske lidt konservativt ud, men for nylig kom Marguerite Yourcenars ’Kejser Hadrians erindringer’ og Agota Kristofs ’Det store stilehæfte, beviset, den tredje løgn’. De er noget mindre velkendte, og ved at komme med i en serie, der i forvejen tæller alle de store, løfter man dem op. De kunne selvfølgelig altid gøre mere, men man skal også huske, at der er relativt lav profitmargin på klassikerudgivelser. Og helt banalt har de et ansvar over for en masse medarbejdere«.

Er det svært at tjene penge på klassikere?

»Det er det. Det skyldes blandt andet, at de er sværere at få i avisen. Forfatterne er oftest døde, så de kan ikke lige give et interview eller på anden måde medvirke til promoveringen. De bliver heller ikke altid anmeldt. Det er måske forståeligt nok, men nu og da får man det indtryk, at aviserne hellere vil skrive om vigtigheden af et fænomen end anmelde det«.

Altså lidt som det, vi gør her?

»Ja«.

