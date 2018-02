Berømt forfatters testamente er pludselig blevet offentliggjort. Men verden blev ikke meget klogere af den grund Millionerne fortsætter med at rulle ind til boet efter Harper Lee, der skrev klassikeren 'Dræb ikke en sangfugl'.

Seks dage før sin død i 2016 underskrev den amerikanske forfatter Harper Lee et nyt testamente.

Med sin underskrift sørgede forfatteren bag romanklassikeren 'Dræb ikke en sangfugl' for, at hendes faste advokat Tonja B. Carter blev boets eksekutor, ligesom det gav Carter vidtrækkende beføjelser til at forvalte forfatterens litterære arv og øvrige aktiver.

Testamentet blev offentliggjort tirsdag på begæring af avisen The New York Times, som mente, det var et dokument, offentligheden havde krav på at få indsigt i.

Hidtil har boet efter Harper Lee afvist at offentliggøre testamentet, men lige før sagen skulle prøves i retten, besluttede boet uden nærmere forklaring, at retten i Alabama kunne lægge testamentet offentligt frem.

Baggrunden for beslutningen kan meget vel være, at det nye testamente i virkeligheden kun afslører to ting.

Udover en arv af ukendt størrelse til et antal niecer og nevøer bliver alle værdier og rettigheder overført til en fond, som Harper Lee har stiftet. Og alle informationer om fonden er private og utilgængelige for offentligheden.

Derudover fortæller retsdokumenterne i forbindelse med sagen om det nye testamente, at boet efter den verdensberømte forfatter stadig skovler penge ind på hendes to romaner.

Årets mest solgte

'Dræb ikke en sangfugl' er solgt i mere end 40 millioner eksemplarer på verdensplan, og den indbringer hvert år godt 18 millioner kroner i royalties.

Dertil kommer den kontroversielle opfølger, romanen 'Sæt en vagtpost ud', som i 2015 blev årets mest solgte bog i USA med 1,6 millioner eksemplarer.

Romanen fra 2015 er årsagen til den omfattende interesse for Harper Lee. Indtil bogen udkom, var forfatteren kendt som hende, der kun havde skrevet en bog. Den blev til gengæld en øjeblikkelig klassiker.

Desuden var Lee kendt som forfatteren, der aldrig udtalte sig til pressen og i øvrigt levede et stille liv i Monroeville i Alabama.

For tre år siden dukkede manuskriptet til 'Sæt en vagtpost ud' pludselig op. Der kom modstridende forklaringer om, hvordan det var blevet opdaget, og hvorvidt det overhovedet havde været meningen at udgive det.

Var der, som nogen mente, tale om et manuskript, som bare var en rå skitse til 'Dræb ikke en sangfugl', og at det netop derfor aldrig var blevet udgivet? Eller var der, som andre mente, tale om en længe ventet opfølger til den berømte roman. I hvert fald var der tale om to meget forskellige historier.

Balladen om nr. 2

I 'Dræb ikke en sangfugl' blev advokaten Atticus Finch beskrevet som en mand, der kæmpede for lige rettigheder til alle. I 'Sæt en vagtpost ud' er han blevet til en gammel racist, der skændes med sin datter om hendes støtte til borgerretttighedsbevægelsen.

Harper Lee døde som 89-årig, men på det tidspunkt boede hun ikke længere i eget hjem.

Hårdt mærket af sygdom var hun flyttet på en form for plejehjem.

The New York Times skriver, at mange af forfatterens venner i Monroeville tvivlede på, at Lee havde givet tilladelse til at få udgivet 'Sæt en vagtpost ud'.

Den offentlige diskussion var så heftig, at et lokalt advokatfirma blev sat til at undersøge, hvorvidt Harper Lee havde været udsat for svindel, og om hendes advokat og forlag havde udnyttet, at hun var svækket af sygdom og alder.

Undersøgelsen kunne ikke påvise, at Harper Lee havde været udsat for overgreb af nogen art.