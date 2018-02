Fordi alkoholisme er kedeligt: Islandsk forfatter skriver mageløs historie om junkens skønhed I ’Omstrejferen’ når Kristín Omarsdóttir helt ind i mørket – og finder lys.

For mit eget vedkommende har jeg altid set lidt ned på alkoholisme. Det er kedeligt. Jordstrygende. Hvis man virkelig vil krænge sig selv ud og ramme bunden og stjernerne på samme tid, så er det nålen, pulveret, pillerne.

Og islandske Kristín Omarsdóttir har det på samme måde, hvis man skal dømme efter den mageløse historie om Hrafn Freyr Hrafnsson alias George Washington Jensen fra Reykjavik.

Han er ’Omstrejferen’, og bogen kommer helt ind i knoglemarven på den stumme mørklødede junkie med et baseballbat og et stort hjerte af guld (og Ritalin).

Kristín Omarsdóttir: Omstrejferen. Oversat fra islandsk af Niels Rask Vendelbjerg. Jensen & Dalgaard, 398 sider, 348 kroner

Hvordan fortæller man om denne verden af natsværmere, som fylder sig med gift, roder rundt, udnyttes, misbruges og til sidst brænder op, så historien alligevel efterlader et indtryk af, at man har set ind i noget, der også er både ømt og smukt?

Kristín Omarsdóttir bruger sproget som motor. Hun er et usynligt håndholdt kamera, der registrerer scenens lyde, den snøvlede snak og personernes tankespring uden at redigere (og moralisere). Hun sætter et filter af lys op imellem det, som virkelig sker, og det, som står på papiret, så man ikke får smuds på læsefingrene.

Fortælleren – det er Hrafn – føler ingen trang til at udpensle disse ting, for sådan er hans liv. Han går ikke efter skidtet. Han går efter stjernestunderne. Når de fråder i pølser og smørkage fra containeren i det klamme kælderrum, hvor han bor en overgang, er det lige til en stjerne hos Michelin. Man bliver varm i hjertet over, hvor mange rare mennesker, der egentlig er i Reykjavik. Lige fra politi til bibliotekarer og hospitalspersonale. Hvis man ellers skal tro Hrafn.

En forunderlig klaustrofobisk følelse

Han forsøger aldrig at forklare, hvorfor han selv er havnet i suppedasen, men man lærer hans familie at kende, og de mange medrejsende på vulkanøens dødsrute fremstilles oftere som godhjertede prinser og prinsesser end som de ludere og voldelige lommetyve, de også er. Nu dør Unnur. Hun blev 16 år. Og Johanna? Hun sidder stadig i den grønne stol og strikker babysokker. De kommer tilbage lige om lidt begge to.

’Omstrejferen’ fortælles i et tæt sanseligt sprog fuldt af forsiringer og jordnære observationer. Det giver en forunderlig klaustrofobisk følelse at være i et lukket rum fyldt med gentagelser. Intet sker. Alting sker. Forfatteren skaber nye ord, som det må have været et hestearbejde at få omsat til dansk. Hvad hedder mon ’drømmevasketøj’ eller ’ordforbindelsesfabrikken’ på islandsk?

Når Hrafn cruiser rundt i den by, man ikke anede havde så meget liv og livlighed, så sker der noget. Kun årstiderne, der betyder meget for fortælleren, forekommer os længere sydpå temmelig ens.

Kristín Omarsdóttir har været indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris.

På dansk er tidligere kommet ’Billie og Rafael’, der fortæller om krigens væsen med samme naive stemmeføring, hun nu bruger til at fortælle om junkens skønhed. Hun når helt ind i mørkets hjerte og finder lys.