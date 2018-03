Jodle Birge springer ud som Bruce Willis i tænksom thriller Morten Hesseldahl har skrevet en mere tænksom end tæskespændende thriller om Mellemøsten.

Masada er verdensberømt som bjerget i den ikoniske beretning om, hvordan en stor håndfuld jøder i antikken i årevis holdt stand mod adskillige romerske legioner. Til sidst begik de kollektivt selvmord i stedet for at overgive sig.

Værnepligtige skal besøge kultstedet, før de bliver soldater i den israelske hær. Men som en af hovedpersonerne, den jødiske ekspolitikvinde Ludmilla, siger det lakonisk og nøgternt i Morten Hesseldahls nye politiske thriller: »Det syge er, hvordan Masada-myten er blevet skamredet af den religiøse højrefløj!«

Morten Hesseldahl: Masada. Modtryk. Udkommer fredag.

Sandheden er, at Masada er lige så meget en myte som den om Dannebrogs fald fra himlen. Jøderne på bjerget overgav sig alle efter et par måneder. Og plyndrede efterfølgende de stedlige omgivelser.

Masada er en syg fortælling i romanen af samme navn. Om hvad der gøres i dette navn.

Et idealistisk medlem af en fredsorganisation får først en blodtud og bliver siden skudt til blodsuppe i en herskabslejlighed. Nedenunder denne bor den just fyrede topchef Rune.

En tilsyneladende meget jysk træmand, men det viser sig, at nok ligner Rune lidt Jodle Birge i sin fremfærd, men under det bovlamme ydre bor en veritabel Bruce Willis.

Et israelsk kongedømme

Sammen med en klog og ensom dreng ved navn Benjamin og dennes smukke, men smålabile overklassemor, der er fuld af penge, møder han så Ludmilla ude i en skov. Hun lever misantropisk isoleret i sin helt egen verden, hvor optimister, socialister og islamister er ét fedt i troen på, at verden kan blive bedre. Utopi har samme u som i undertrykkelse.

Men i mødet med den livsnære, lebendige og lykkeligt fraskilte Rune synes hun at tø en anelse op. Og sammen med ham og vidunderdrengen, hvis mor bor på Månen, men hvis far tjener i Bruxelles, skal de opklare, hvad Operation Masada egentlig går ud på. I noget, som også er inspireret af virkelighedens Blekingegade-sag.

Kernen i Hesseldahls som altid velskrevne thriller er, at jødedommen ude på sin fundamentalistiske højrefløj er mindst lige så militant og fanatisk som kolleger inden for kristendom og islam. Smurt ind i sagn og myter, som ingen midler skyr for at nå målet. Her er der tale om et israelsk kongedømme.

’Masada’ er mere tankevækkende, sofistisk og romantisk end neglebidende spændende og inciterende. Dialektisk vedkommende i sine vinkler på hårdknuden Mellemøsten. På sæt og vis minder Hesseldahl om den ældre Eric Ambler i sin intellektuelle tilgang til genren om farlige netværk med hemmelige hjælpere. Dette er ment som en ros.