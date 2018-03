Han smækkede med døren hos Gyldendal. Nu skifter Carsten Jensen til Politikens Forlag Forfatteren rasede over valget af ny direktør hos Gyldendal, og han har nu fundet et nyt forlagshjem.

Forfatteren Carsten Jensen har været hurtig til at finde et nyt forlag. Hans kommende bøger udkommer på Politikens Forlag.

I en årrække har Carsten Jensen ellers udgivet sine bøger hos Gyldendal, men han smækkede med døren, da forlagets bestyrelse besluttede sig for at ansætte Morten Hesseldahl som ny adm. direktør.

Nogle uger inden ansættelsen af Morten Hesseldahl havde forfatteren et langt indlæg i Information, hvor han kom med en skarp kritik af Hesseldahl, der i 2005 gik i rette med Carsten Jensen og 11 andre forfatteres anbefaling af en bedre tone i debatten om etniske minoriteter.

»Dansk kulturlivs evige vandrepokal, den kronisk inkompetente Morten Hesseldahl, hvis karriere p. t. er korttidsparkeret foran Det Kongelige Teater, overgik alle i vid, da han udnævnte os til »tolvtonekunstnere««, skrev Carsten Jensen.

Det fik Morten Hesseldahl til at skrive en lige så skarp replik: »Et liv i forhånelsens tjeneste har ikke gjort noget godt for Carsten Jensen og slet ikke for hans rørende bestræbelser på at blive taget alvorlig som intellektuel«.

I øjeblikket har Carsten Jensen kontrakt på en udgivelse, som skal udkomme hos Gyldendal, men der er allerede planlagt flere udgivelser på Politikens Forlag. Til efteråret kommer udkommer to debatbøger som de første i en række på foreløbig fire med fællestitlen 'Hvisken og råb'.

Desuden vil Politikens Forlag udgive en roman med titlen 'Hjemkomst' i 2019.

»Vi ser frem til at udgive Carsten Jensens forfatterskab, som vi med stor interesse har fulgt gennem årene. Carsten Jensens værker står som uomgængelig samtidslitteratur og styrker forlagets skønlitterære profil og linje«, udtaler Lene Juul, forlagsdirektør på Politikens Forlag.