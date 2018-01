Carsten Jensen forlader Gyldendal i protest over ansættelse af ny direktør Jeg kan ikke være på et forlag med så inkompetent en chef som Morten Hesseldahl, siger forfatteren. Gyldendals nye direktør er ked af udmeldingen: »Jeg synes, han har skrevet nogle rigtig gode bøger - uagtet at jeg kan være uenig med ham nu og da«, lyder det fra Hesseldahl.

En af de helt tunge stemmer i dansk litteratur, forfatteren Carsten Jensen, forlader Gyldendal i protest over, at forlaget har ansat Morten Hesseldahl som administrerende direktør.

I et stort indlæg om ytringsfrihed i Information for 14 dage siden kritiserede Carsten Jensen skarpt Morten Hesseldahl, der i 2005 gik i rette med Carsten Jensen og 11 andre forfatteres anbefaling af en bedre tone i debatten om etniske minoriteter.

»Dansk kulturlivs evige vandrepokal, den kronisk inkompetente Morten Hesseldahl, hvis karriere p.t. er korttidsparkeret foran Det Kongelige Teater, overgik alle i vid, da han udnævnte os til»tolvtonekunstnere«, skrev Carsten Jensen.

Det fik den nyudnævnte direktør for Gyldendal til i en replik at skrive:

»Et liv i forhånelsens tjeneste har ikke gjort noget godt for Carsten Jensen og slet ikke for hans rørende bestræbelser på at blive taget alvorlig som intellektuel«.

Og derfor har Carsten Jensen nu meddelt Gyldendal, at han forlader forlaget, når det bogprojekt, han er i gang med sammen med forlaget, er afsluttet.

»Jeg kan ikke rigtig se, at en forfatter og en direktør, der har de meninger om hinanden, kan være under samme tag«, siger Carsten Jensen.

Hvorfor synes du, at Hesseldahl er så inkompetent?

»Han har jo været i forlagsbranchen før, på Lindhardt og Ringhof, hvor han blev fyret af Bonnier-koncernen efter at have tabt en gigantformue på få år. Det er mig helt ubegribeligt, hvorfor Gyldendals bestyrelse har udnævnt ham. Men det er jo deres sag. Til gengæld behøver det ikke at være min sag, så derfor er jeg ude ad døren«, siger Carsten Jensen.

Forfatteren til blandt andet 'Vi, de druknede' og 'Den første sten' har været på Gyldendal i 12 år i denne omgang som en »tilfreds forfatter«.

Men han tror ikke, at det kan fortsætte med Morten Hesseldahl som direktør. Ikke mindst fordi han tidligere har forladt forlaget efter en konflikt med den daværende direktør Kurt Fromberg.

»Dengang kritiserede jeg forlaget for ikke at kunne sælge sine forfattere i udlandet. Jeg havde skrevet, at det at udgive en roman på Gyldendal var det samme som at få konfiskeret sit pas. Fromberg - og dengang Rifbjerg (daværende litterær direktør, red.) - svarede med at påstå, at jeg ikke skrev mine egne bøger, men måtte have forlagets redaktører til at færdiggøre dem. Og så var det jo ligesom slut. Der holdt vi en pause fra hinanden på omkring 15 år«, siger Carsten Jensen.

»Så det er min erfaring, at man ikke kan have den slags konflikter med sin forlagsdirektør. Jeg ved godt, at den administrerende direktør ikke blander sig i forretningsgangen på den litterære gang, og sådan har det også været med Stig Andersen. Men jeg har ingen tiltro til, at det bliver sådan med en politiserende figur som Morten Hesseldahl«.

Morten Hesseldahl er ked af at høre, at Carsten Jensen ikke længere vil udgive sine bøger på Gyldendal. Han mener ikke, at deres uoverensstemmelser betyder, at de ikke kan være på samme forlag.

»Tværtimod. Det er jo hele pointen med publicisme, at man kan præsentere kvalificerede meninger og gerne meninger, der er i strid med hinanden. Jeg ville synes, det ville have været herligt at udgive Carsten Jensens bøger. Jeg synes, han har skrevet nogle rigtig gode bøger - uagtet at jeg kan være uenig med ham nu og da«.