Hvorfor græder vi? Hvorfor sukker vi?: To stærke digtsamlinger bearbejder 11. september og racisme Den amerikanske forfatter Claudia Rankine udkommer nu på dansk med to usædvanlige opråb til vores samtid.

Det særlige ved den amerikanske forfatter Claudia Rankine er en evne til at lytte og opfange, hvad der faktisk bliver sagt og gjort, når vi møder hinanden i taxaen, på fortovet og under en frokost i kantinen.

Claudia Rankine Født 1963 i Kingston på Jamaica, er vokset op i USA. Hun er forfatter til to skuespil og fem digtsamlinger, hvoraf 'Lad mig ikke være ensom' (2004) og 'Statsborger' (2014) er de seneste. Sammen med videokunstneren John Lucas, som hun også er gift med, har hun skabt videokunstværkerne 'Situations'. En række af manuskripterne til 'Situations' kan læses i digtsamlingen 'Statsborger'. For 'Statsborger' modtog Rankine et utal af priser, bl.a. The PEN Open Book Award og The National Book Critic Circle Award for Poetry. Salgsmæssigt var 'Statsborger' også en usædvanlig succes, og med over 100.000 solgte eksemplarer var den den eneste digtsamling på New York Times bestsellerliste i kategorien non-fiction. 'Statsborger' er allerede udgivet på svensk, mens den norske oversættelse er på vej. Rankine har desuden siddet i redaktionen på en række vigtige antologier, heriblandt 'American Women Poets in the 21th Century'. Hun bor i Californien og underviser på Yale University.

Digtsamlingen ’Lad mig ikke være ensom’ indeholder for eksempel en scene, hvor jeget er på vej hjem. Foran hende går to mænd i samtale, og den ene siger til den anden: »Jeg fortryder ingenting. Det har været et godt liv. Hvis noget skete, ville jeg kunne leve med det«.











Det er den faste vending ’at kunne leve med det’, som stikker ud i en samtale om at være i stand til at dø. Jeget ræsonnerer i sit stille sind: »Jeg tror han mener at han ville kunne leve med sin egen død. Det kommer ikke til at blive nødvendigt, har jeg lyst til at sige«.

Og jeg får en lille smule lyst til at grine ad situationens egen tørre humor. Samtidig siger den det vigtige, at selv når vi er meget tæt på døden – situationen finder sted bare tre dage efter 11. september, ganske nær Ground Zero – og selv når vi prøver ihærdigt, kan vi ikke rigtig forestille os den.

Der er 10 år mellem ’Lad mig ikke være ensom’ fra 2004 og ’Statsborger’, som udkom i 2014. Men de to digtsamlinger har meget tilfælles. De bærer begge undertitlen ’Et amerikansk digt’, og de diagnosticerer begge samfundet i et væld af forskelligartede tekster om og illustrationer af det, der påvirker amerikanske kroppe og liv.

Dystert kollageværk

’Lad mig ikke være ensom’ udkom ca. 3 år efter 11. september, og angrebet på World Trade Center er en nøglebegivenhed i bogen, et centrum, som de mange tekster flakser omkring.

Digtsamlingen er et kollageværk om død, depression, medicinforbrug og om racialisering, ensomhed og medieret virkelighed – et konstant flimrende fjernsynsapparat tjener som bedøvet og bedrøvet vignet.

’Statsborger’, der udkom få år efter mordet på Trayvon Martin, den 17-årige dreng fra Florida, som blev skudt på vej hjem, har racisme og sorte amerikaneres livsvilkår som sit væsentligste tema. Samlingen er desuden en ’white cube’ i bogformat, for Rankine har udvalgt en række visuelle kunstværker og placeret dem hen over bogens kridhvide sider.

De visuelle værker er lige så vigtige for bogens undersøgelse af et racistisk samfund som de tekster, de er placeret imellem. Med sine to seneste digtsamlinger har Rankine således ikke bare skrevet om de måske mest afgørende, mest akutte emner; hun har også udfordret de formelle regler for, hvad en digtsamling er. ’Lad mig ikke være ensom’ og ’Statsborger’ er tæt forbundne, og det er helt rigtigt at lade dem udkomme samtidigt i dansk oversættelse.

Rankine skriver i klare og gennemsigtige sætninger, sproget er næsten neutralt. Det er, som om hun vil sikre sig, at situationerne ikke overdøves

Inddragelse af begivenheder fra samtiden og fra historien er nødvendigt for at tegne det komplekse billede af en gennemgribende generel ensomhed eller af racismens konstante tilstedeværelse i vores hverdag. Men det er ikke fakta, der først og fremmest interesserer Rankine. Hvad der især bærer digtene, er spørgsmål om vores følelser og vores affekt: Hvorfor græder vi? Hvorfor sukker vi?

Anekdoter fra mange liv

Rankine skriver i klare og gennemsigtige sætninger, sproget er næsten neutralt. Det er, som om hun vil sikre sig, at situationerne ikke overdøves, og læseren ikke overmandes af sproglige muskelspil. Derfor skriver hun i en beundringsværdigt ydmyg stil. Men sommetider overvælder sproget alligevel, særligt i skildring af ansigter, der udtrykker eller vækker følelser.

I ’Lad mig ikke være ensom’ finder jeget sin far siddende på trappen, hvor han græder over sin mors død: »Jeg kunne ikke kende hans blik, det var oversvømmet, så utæt. Jeg gik op ad trinnet, så langt væk fra ham jeg kunne komme. Han var bristende eller bristet«. Og et andet sted i digtsamlingen betragter en mand sin voksne søns ansigt og bliver slået af, hvor meget han ligner sin afdøde mor: »Det er uhyggeligt hvordan hun hviler der, klar som dagen i drengens ansigt«.