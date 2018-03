Man burde nok have lyttet til sin redaktør: Spændingsroman om okkult hekseri er researchet halvt ihjel I den tredje bog om Nora Sands spændingsmættede liv i den engelske hovedstad går Lone Theils så langt ned i emnerne, at det kommer til at stå i vejen for spændingen.

Han tænder aldrig rigtig på historien om afrikanske heksekunster og sort magi, redaktøren med tilnavnet ’Krebsen’. Måske skulle Lone Theils have brudt en uskreven journalistisk regel og faktisk have lyttet til sin redaktør undervejs i sin kriminalroman om ’Heksedrengen’.

Lone Theils: Heksedrengen. Lindhardt og Ringhof. 272 sider. 249,95 kr.

Men nej, den stædige korrespondent Nora Sand i London vil have sin artikel om professor Kweko Abioni, der er ekspert i den bestialske terrororganisation Boko Haram, blandt meget andet kendt og berygtet for at bortføre børn, i magasinet Globalt.

Derfor møder hun i bogens indledning professoren på den gamle viktorianske kirkegård Highgate Cemetary i det nordlige London. Mødet får fatale konsekvenser for professoren, og Nora Sand sætter sig for at hitte ud af, hvorfor han som offer for et mord skulle slutte sig til de øvrige døde på kirkegården.

London udgør endnu en gang den levende kulisse, som gør Lone Theils roman til endnu en inspirerende oplevelse for den rejselystne

Imens sidder ’Krebsen’ i København og vil have artikler, masser af artikler, til både net og avispapir om et celebert par – en dansk fotomodel og realitystjerne og en russisk oligark, hvis søn Nicholas er forsvundet, formentlig bortført. Modvilligt må Nora Sand i første omgang lægge den synligt nervøse professors oplysninger til side og koncentrere sig om det, der bliver det andet spor i den tredje bog om den danske journalist i den engelske hovedstad.

London udgør endnu en gang den levende kulisse, som gør Lone Theils roman til endnu en inspirerende oplevelse for den rejselystne. Som kriminalroman kniber det til gengæld lidt med at få den tungt researchede og noget livløse historie om de mystiske, afrikanske kirker, i hvis kældre grumme hemmeligheder gemmer sig, til at gå hjem.

Kort og godt for meget

De egentlig uhyggelige excesser oprulles hen mod bogens slutning, da Nora Sand og bogens forfatter har fået sat sig så grundigt ind i stoffet, at researchen kan præsenteres for læseren. Ærgerligt er det også, at forbindelsen til Boko Haram, som skulle gøre det okkulte hekseri interessant for læserne, går tabt undervejs.

De to sideløbende plot, som naturligvis mødes til sidst, virker for konstruerede, personerne for klichéprægede og fortællingen for stivbenet til rigtig at få det til at gyse. Det er, som om Lone Theils grundige forskning i den afrikanske hekseverden og celebriteternes kunstige verden bliver så omfattende, at der nærmest ikke er ilt til spændingen. Det hele bliver for hektisk og villet.

Nora Sands professionelle skærmydsler med tavse politiledere og ’Krebsen’ samt de komplicerede private prøvelser med en lidt for lysten affære, ungdomsvennen Andreas, der er blevet kæreste med Nora, men nu også bliver far til en andens barn, og farmand, som indlægges efter en ulykke, fylder meget og byder faktisk også på en anelse mere reel spænding end kriminalintrigen. Det hele er måske bare kort og godt for meget?

Måske er det slet ikke så dårligt for Nora Sands udvikling som seriefigur, at bogen slutter med, at ’Krebsen’ lancerer en alvorlig trussel om, at korrespondenten må returnere til de danske kyster som led i en spareplan? Kan hænde, at det vil fremme kriminalhistoriernes nærhed og realisme at komme lidt tættere på læsernes hjemlige virkelighed. Vi får se.

