Tale til Anne Lise Marstrand-Jørgensen: »Din roman taler ind i en tid, hvor al vores overflod og velfærd har efterladt os med for lidt af den omsorg«

På den syvende dag, efter sit hårde slid, tog Gud sig en lur, hvorefter Satan gav sig til at pisse på skaberværket. Da Guden vågner og ser sit før fuldendte værk misrøgtet af hærværk, bliver han så ulykkelig over udsigten til al den ondskab, menneskerne i fremtiden vil begå mod hinanden, at han bryder i gråd.

Alle Gudens tårer samler sig i et hulrum i jorden, hvor en kæmpestor muldvarp graver sig igennem kontinenterne uden selv at vide, at den på den måde spreder Gudens sorg, sorgens grundstof, kaldet luctugen. Kort tid efter Napoleonskrigene, på det tidspunkt hvor Wienerkongressen fandt sted, og man forsøgte at rydde op og få styr på Europa igen, bliver kæmpe-muldvarpen fanget og pelset.

Skindet bliver anvendt til at indbinde en bibel og til både at polere og danne snor igennem de granatperler, der ender med at blive et armbånd og en halskæde. Disse tre genstande, den indbundne bibel, halskæden og armbåndet, er sandsynligvis de tre genstande på jorden, der indeholder den største mængde luctugen, hvilket vil få betydning for de personer, der kommer i besiddelse af dem.

Disse personer bliver den jødiske forretningsmand Ben, den armenske antikvitetshandler Hakob og slaveefterkommeren Grace, der mere eller mindre uden at ældes vandrer gennem 200 års europæisk historie, forbundet til hinanden af den høje mængde luctugen, som deres kroppe er blevet bærere af uden, at de selv er klar over det.

Det ene folkemord efter det andet

De fleste af jer kender historien, hvilket er grunden til, at vi er samlet her i dag. I har stemt på ’Sorgens grundstof’, fordi I mente, at det var den af de nominerede bøger fra 2017, der fortjente at blive hyldet med Politikens litteraturpris. Jeg er blevet bedt om at holde denne tale på jeres, læsernes vegne, hvilket på sin vis er umuligt, da den enkelte læser har sine egne grunde til at være begejstret for ’Sorgens grundstof’.

Jeg vil derfor først og fremmest tale på egne vegne. Alligevel vil jeg driste mig til at sige én ting, ikke kun på egne, men på alles vegne, og det er, at vi er taknemmelige for din bog, Anne Lise. Man skulle tro, at man ville synke sammen i fortvivlelse, efter at have læst alle de grufulde historiske kendsgerninger, der mere eller mindre eksplicit bliver udpenslet på de næsten 500 sider:

Det ene folkemord efter det andet, forfølgelse, pogromer, skyttegravskrige, borgerkrige, slaveberetninger, den ene krig mere rædselsfuld end den anden – for nej, det bliver ikke bedre op gennem historien, selvom det er det politikere, økonomer og fremtidsforskere ofte forsøger at bilde os ind – og alligevel sidder man ikke modløs, men sært taknemlig tilbage efter at have læst din bog færdig.

Det ville være en grov overdrivelse at sige, at jeg følte mig opmuntret, for det gjorde jeg bestemt ikke. Jeg sad heller ikke tilbage med en fornyet optimisme på fremtidens vegne. Hvorfor så taknemmelig? Jo, for jeg følte det, som om jeg var blevet holdt i hånden, som om jeg var blevet taget vare på gennem alle de timer, jeg vandrede ud ad sorgens mørke, endeløse stier sammen med Ben, Hakob og Grace.

Måske havde jeg det faktisk lidt ligesom dine tre hovedpersoner, når de gang på gang mister kontakten efter endnu en krig, mister erindringen om hinanden og om hvem de selv er, for så pludselig at mødes igen uden egentlig at genkende eller huske hinanden.

Påmindelsen er noget diffust smertefuldt og forårsages af de høje mængder luctugen, der mærkes i kroppen, en dyb sorg, en dyb medfølelse med de andres sorg i gensynet. Måske har vi læsere også pådraget os en øget mængde luctugen ved at læse din bog, og hvordan kan vi være taknemmelige for det?

Hvem har lyst til at møde andres tragedie? Hvem har lyst til at mærke andres sorg og blive mindet om, at det lige så godt kunne være en selv, der var opfyldt af den smerte?

I 1817 opgiver Grace sit sikre job som stuepige hos Ben og hans første kone Dina for at tilslutte sig flygtningestrømmene. Undervejs kommer hun til at arbejde for en velgørenhedsorganisation, hvor hun bliver vidne til sygdom, sult og død i en udstrækning, så man skulle tro, at hun mentalt ville bukke under, men det er som om de store mængder luctugen, som de tre hovedpersoner bærer rundt på, gør dem både fysisk og psykisk stærkere end de fleste.

Virkeligheden er hårdtslående

Deres egen sorg skaber mere hjerterum, udvider simpelthen deres evne til at have medfølelse med andre. Mens Grace arbejder for denne nødhjælpsorganisation, oplever hun så mange underernærede børn dø i sine arme, blandt andet her, hvor hun med endnu et slapt barn i armene, gør sig følgende overvejelser: