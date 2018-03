Bestseller-opskriften: »Det gælder om at være dødssyg, få meget medicin og drømme mærkelige drømme« Jeff VanderMeers ’Southern Reach’-trilogi er blevet et internationalt hit og nu en Hollywood-film. Første bind er udkommet på dansk. Det hele begyndte en feberhed nat med en underlig drøm.

Det er ingen overdrivelse at sige, at Jeff VanderMeers romantrilogi ’Southern Reach’ er noget af det mest mystiske og mærkeligste, jeg har læst i årevis. Det er for det første svært at beskrive selve genren – øko-science fiction/fantasy – endsige forklare handlingen i de tre bind.

Blå bog Jeff VanderMeer Amerikansk forfatter, bedst kendt for sin 'Southern Reach'-trilogi, hvis første del, 'Udslettelse' er udkommet på dansk og netop filmatiseret. Født 1968 i Pennsylvania, USA.

Bøgerne centrerer sig om det såkaldte Område X. Et mystisk område i Florida, som for nogle årtier siden blev ramt af en såkaldt uforklarlig hændelse, og som siden har været afspærret af myndighederne. Ingen ved rigtig, hvad der skete, og hvad det betyder. Ansvaret ligger hos et hemmeligt agentur kendt som Southern Reach, der løbende sender ekspeditioner ind i området.

Der sker aldrig rigtig noget, intet rykker sig, og ekspeditionerne kaster ikke for alvor nyt lys over, hvad der er sket – og sker – derinde. Nogle gange kommer ekspeditionerne tilbage, nogle gange gør de ikke, og de seneste, der kom helskindet ud af Område X, kan ikke rigtig huske, hvad der er sket.

I første bind, som i Poul Bratbjerg Hansens oversættelse har fået titlen ’Udslettelse’, bliver man bogstavelig talt kastet ind i området sammen med den 12. ekspedition. Den består af fire navnløse kvinder, der alle kun er kendt for deres speciale – biologen, antropologen, topografen og psykologen. Vi følger biologen, og det hele går meget, meget hurtigt i opløsning og bliver meget hurtigt meget, meget mærkeligt og bizart.

Så det kommer som noget af en overraskelse, at Jeff VanderMeer lyder fuldkommen normal, da han tager telefonen for at blive interviewet.

Anledningen er den danske udgivelse på forlaget Rosinante og Hollywood-filmatiseringen af den første del af trilogien, men selve normaliteten, der emmer gennem telefonforbindelsen fra VanderMeers hjem i Florida, får mig til at indlede interviewet et helt andet sted. Hvordan fik en nogenlunde normal fyr, der har haft fast arbejde og skrevet mange mere almindelige – og betydeligt mindre succesrige – romaner dog ideen til et så forunderligt anderledes værk som ’Southern Reach’-trilogien?

»Når jeg holder skriveworkshops, og folk spørger, hvordan jeg blev inspireret, plejer jeg at sige, at det gælder om at være dødssyg, få meget medicin og drømme mærkelige drømme«, siger VanderMeer og ler .

10 sider før frokost

»Jeg var syg en del uger, havde feber, og en nat drømte jeg om et tunneltårn fyldt med bogstaver, som blev mere og mere lysende. Det var en af den slags underlige drømme, hvor det ikke virker, som om man drømmer, og da jeg vågnede, skrev jeg det hele ned – selv de sætninger, som jeg havde set i drømmen. Det er ret usædvanligt for mig at kunne huske tingene så klart. Så lagde jeg mig til at sove igen, men da jeg vågnede næste morgen, gik jeg direkte i gang med at skrive, og den formiddag skrev jeg de første 10 sider af romanen. Inden frokost havde jeg indledningen, hovedpersonerne og sætningerne fra tunneltårnet« (en mystisk struktur, der spiller en central rolle i romanen, red.).

Det er sære sætninger: »Der hvor den kvælende frugt ligger som kom fra synderens hånd skal jeg fremdrage frøene af de døde for at dele dem med ormene der ...«.

»Heldigvis blev jeg ved med at være syg, så jeg var ligesom lidt i en døs de kommende uger. Jeg skrev om formiddagen og stort set hele den første bog var færdig efter fem uger«, siger VanderMeer og forklarer, at han undervejs besluttede, at værket skulle være en trilogi. Han kom ind i en rutine med at bruge eftermiddagen til at lægge plot for de følgende bøger.

»Det var en forbløffende produktiv tid. Min kone spørger hele tiden, hvornår jeg bliver syg igen, så jeg kan skrive en ny ’Southern Reach’«, griner han.

Ånden i naturen

Meget af handlingen i Southern Reach fokuserer på naturen – herunder den skade og forurening, som mennesket forvolder. Det er ikke tilfældigt, for VanderMeer er meget optaget af økologi og bæredygtighed.

»Folk siger nogle gange, at det virker, som om jeg er en hippie, der vil tilbage til stenalderen. Men det er overhovedet ikke pointen. Jeg forsøger at vise kompleksiteten i naturen og så genskabe vores ydmyghed omkring, hvad vi ved – og ikke ved«.