Hekseskolen ofrer gerne hele regeringen: »Så snart Sophie Løhde varslede lockout, vidste vi med det samme, at nu var det på med de spidse hatte« Hekseskolen, som ellers primært er en skriveskole, vil i tilfælde af lockouten tilbyde ’radikaliserende’ undervisning af den danske ungdom.

Hvad er ‘Hekseskolens radikaliseringsskole’?

»I tilfælde af lockout har Hekseskolen besluttet at oprette en Radikaliseringsskole. Det går ganske enkelt ud på, at for hver dag de ansatte er lockoutede, vil vi radikalisere den danske ungdom«.

blå bog Hekseskolen Hekseskolen ledes af Johanne Lykke Holm og Olga Ravn. Hekseskolen er en skriveskole og en performance. Johanne Lykke Holm er født i 1987 og er en svensk-dansk forfatter og oversætter. Debuterede med ’Natten som föregick denna dag’ i 2017 og er derudover en del af Forlaget Arena. Olga Ravn er født i 1986 og er dansk forfatter og oversætter, seneste udgivelse er ’Den hvide rose’ i 2016, næste bog, ’De ansatte’, udkommer i maj.

Hvorfor gør I det?

»Det gør vi, fordi vi er rasende over regeringens og KL’s opførsel, og fordi vi mener, at vi står midt i en kamp om, hvad vores samfund skal være. Den kamp går Hekseskolen ind i«.

Hvordan kommer det til at fungere?

»Det ved vi ikke helt endnu. Vi ved, at det kun bliver for 9. klasses elever og op , og at vi kun accepterer elever, som selv har valgt skolen. Ingen tilsendt af velmenende forældre. Men vi forestiller os, at mobilisere en håndfuld forfattere og kunstnere til at hjælpe os. Man kunne lave et besættelses-kit til gymnasier og rejse rundt med det. Man kunne holde åbne forelæsninger imod regeringen. Vi har før forbandet den danske regering i 2017, og se, hvor godt det går dem nu«.

Vi ofrer hellere hele den nuværende regering end en eneste sygeplejerske

Hvad håber I at igangsætte med radikaliseringsskolen?

»Vi radikaliserer bl.a. på den måde, at vi bruger de historiske omstændigheder for hekseprocesserne til at belyse, hvordan værdier etableres i et samfund. Hver tid har sine modstandsformer. Vi befinder os midt i en kamp om sandheden, midt i en kamp om, hvad et menneskeliv vil sige, og hvad et menneskeliv er værd. På Hekseskolen mener vi, at for at forstå disse kampe må man kende sin historie. Man kan ikke forstå det nutidige europæiske samfund uden at forstå, at det blev etableret samtidig med, at man brændte 200.000 mennesker ihjel for hekseri. Der er altid nogle, der skal ofres, når samfundet går i en ny retning. Vi ofrer hellere hele den nuværende regering end en eneste sygeplejerske«.

Hvor længe er I parate til at køre skolen?

»Hele livet«.

Hvordan hænger det sammen med Hekseskolens almindelig praksis?

»Hekseskolen ligger i forlængelse af en lang feministisk oprørspraksis fra heksene i det 16. og 17. århundrede frem til i dag. Vi træder til, når det behøves, og vi kan mobilisere meget hurtigt. Det har hele tiden været en del af Hekseskolens natur«.

»Så snart Sophie Løhde varslede lockout, vidste vi med det samme, at nu var det på med de spidse hatte«.

Er det ikke skruebrækkeri at tilbyde ulønnet undervisning?

»At kalde Hekseskolens Radikaliseringsskole for skruebrækkeri er at acceptere det politiske horrorshow, som regeringen nu er i gang med at iscenesætte. Et horrorshow, som udnytter en rå dramaturgi, der placerer lønmodtagerne i en umulig situation, hvor det ansvar, som burde ligge på samfundskroppen, bliver placeret på deres kroppe. Vi mener, at vores arbejde finder sted uden for den logik og derfor ikke på nogen måde er i konflikt med lønmodtagerne, men i solidaritet med dem«.