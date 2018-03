Sexchikane: Forfatter har før nærmet sig Nobelprisen, nu har fortiden indhentet ham

Iårevis har koreanske Ko Un været litteraturens svar på Sorteper. Digteren har været nævnt som en af kandidaterne til Nobelprisen i Litteratur, men få i Vesten har kendt forfatterskabet. Når hans navn dukkede op her på avisen, var der ingen kø af folk, som bød ind og sagde, at ham skulle de nok præsentere, hvis han vandt.

Måske kan diskussionen stoppe, for sorteper ser ud til at være havnet hos Ko Un selv. I ugevis har den 84-årige digter været under anklage for sexchikane af yngre kolleger. #MeToo er nået til Korea.

Ko Un har afvist anklagerne, men sagen har allerede kostet landets mest profilerede forfatter dyrt. Flere af hans digte skal fjernes fra officielle lærebøger for skoleelever, og sagen er endt hos undervisningsminister Kim Sang-gon. I sidste uge lukkede en udstilling på et bibliotek i Seoul, mindre end fire måneder efter at udstillingen var etableret til Ko Uns ære. Det var ovenikøbet en udstilling, som digteren selv havde bidraget til med skrivebord, reol, tøj og briller.

De første antydninger om sexchikane kom i december, da digteren Choi Young-mi fik offentliggjort et digt, hvor den berømte digter i første omgang ikke blev nævnt ved navn. I digtet blev han kaldt En. Digtet med titlen ’Uhyret’ blev trykt i et litterært tidsskrift, og en del af teksten lød: ’Sæt dig aldrig ved siden af En. Digter K advarede mig om, at han havde for vane at overgramse unge kvinder’. I teksten overværer hun, hvordan ’En’ ved en middag gramser på en gift redaktør.

Ifølge The Korea Times har Ko Uns opførsel længe været en offentlig hemmelighed, og såvel forfattere som redaktører og forlæggere har været ofre for hans dårlige opførsel. Til avisen siger Choi Young-mi:

»Folk som ham har siddet som redaktører på vigtige litterære magasiner, hvor håbefulde forfattere og digtere debuterer eller får deres arbejder trykt. Hvis nogen afviser deres seksuelle tilnærmelser, har det konsekvenser. Deres arbejder bliver ikke udvalgt og publiceret«.

The Korea Times fortæller, at flere afsløringer er kommet frem, siden Choi fremførte de første anklager. Da The Guardian for nylig omtalte beskyldningerne mod Ko Un, sendte den koreanske digter en udtalelse via sin britiske forlægger, hvor han siger, at han allerede har beklaget, hvis han har opført sig på en måde, så nogen utilsigtet er blevet ramt. Og han afviser, at han på nogen måde skulle have for vane at opføre sig dårligt over for folk.

Historien fra eksempelvis Choi lyder lidt anderledes. Hun har eksempler på sexchikane, der daterer sig helt tilbage fra 1990’erne, mens en anden digter, Park Jin-sung, for nylig offentliggjorde, at Un i 2008 skulle have trukket bukserne ned og svinget med genitalierne foran en ung kvinde.

Om Ko Un nu til evig tid er slettet af kandidatlisten hos Det Svenske Akademi, ved kun inderkredsen i Stockholm, men lige nu har de også meget andet at tænke på

Om Ko Un nu til evig tid er slettet af kandidatlisten hos Det Svenske Akademi, ved kun inderkredsen i Stockholm, men lige nu har de også meget andet at tænke på. Den svenske sag om den såkaldte Kulturprofil og hans kone, som har en af de 18 pladser i Det Svenske Akademi, pågår stadig. De to har i fællesskab drevet stedet, der i svensk presse kaldes Klubben og har været kulturelt samlingssted for Stockholms kulturelite, heriblandt medlemmer af Akademiet.

Ligesom Ko Un er Kulturprofilen under anklage for en række tilfælde af sexchikane, og flere af tilfældene skal være sket i lejligheder, som er ejet af Det Svenske Akademi. Selv Akademiets ansigt udadtil, Sara Danius, har fortalt, at Kulturprofilen er kommet med upassende forslag til hende.