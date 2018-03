'Mit liv som dyr' er med knastør humor en vild, syret og vildt tankevækkende bog Et nyt animistisk natursyn, hvor mennesket lærer mere om sig selv ved at lære dyrene og planternes liv bedre at kende, vinder frem.

Vinsmagernes begreb terroir gælder også for regnorme. Regnorme fra Chablis har således en lang mineralsk eftersmag, mens dem fra Picardiet smager af forfald og splintret træ.