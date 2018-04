Jegets kamp mod misbrug og psykiske problemer fortsætter: ’Jeg er farmor’ er hård og humoristisk, men som poesi til tider for sentimental Anden del af Mikael Josephsens misbrugstrilogi er ikke lige så god som forgængeren, ’Knæk’.

''Jeg er farmor’ hedder Mikael Josephsens nye bog, nummer 2 i en planlagt lettere bekendelseslyrisk misbrugstrilogi. Den første, ’Knæk’(2016), beskrev klart og kontant et ophold på en lukket psykiatrisk afdeling i Svendborg. Her kæmpede jeget med sit misbrug og sine psykiske problemer. I den nye bog – som, kan jeg godt afsløre med det samme, ikke er lige så god – er jeget blevet udskrevet og har nu fået en lejlighed i en boligblok et sted.