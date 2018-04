Alle skoler i Indiana får et gratis eksemplar af John Olivers homo-kopi af vicepræsidentens børnebog En bog om vicepræsident Mike Pences kanin, der forelsker sig i en anden kanin af samme køn, har rørt en homoseksuel tv-producer så dybt, at han nu tilbyder et eksemplar af bogen til alle amerikanske 'grammar schools' i staten Indiana.

Satirikeren John Oliver, der er vært på det populære tv-show 'Last Week Tonight', har skrevet lidt af en bestseller med børnebogen 'A Day in the Life of Marlon Bundo'. Lige nu ligger den eksempelvis nummer 1 på Amazons bestsellerliste.

Bogen handler om den amerikanske vicepræsident Mike Pences kanin, Marlon Bundo, der bliver gift med en anden kanin af samme køn. Bogen er en omskrivning af 'Marlon Bundo's A Day in the Life of the Vice President', der er skrevet af vicepræsidentens datter Charlotte Pence, og som også handler om vicepræsidentens kanin - denne dog hetero.

Mike Pence er kendt som modstander af ægteskab mellem to af samme køn, og tv-værten John Oliver blev så gal over, at Pence besøgte organisationen 'Focus on the Family' i forbindelse med lanceringen af kaninbogen. Organisationen 'Focus on the Family' kæmper nemlig imod LGBTQ-rettigheder. Derfor lavede Oliver sin egen kopi, der udkom en dag før Pences.

Begge Marlon Bundo-bøger, vicepræsidentens og satirikerens, har kun været ude i lidt over to uger, men 'A Day in the Life of Marlon Bundo' har allerede rørt mange. Blandt andet den homoseksuelle tv-producer Max Mutchnick, der står bag tv-serien 'Will & Grace'.

Blæst bagover

Tv-produceren er blevet så rørt, at han har sendt et åbent brev, der er henvendt til alle såkaldte "gramma schools" i Indiana - det er en slags mellemskole i USA. Her tilbyder han at donere en kopi af bogen til bibliotekerne på alle statens skoler. Det skriver Max Mutchnick på Twitter, hvor han har delt et billede af sit brev.

Max Mutchnick stammer ganske vist ikke selv fra Indiana, men det gør vicepræsident Mike Pence. Pence er født og opvokset i Indiana, og han var guvernør i den amerikanske stat, inden han blev vicepræsident i Donald Trumps regering.

Men selv om Mutchnick ikke selv stammer fra Indiana, vil han nu give statens børn og unge i staten en mulighed for at blive blæst bagover af bogen. Det gjorde han nemlig selv, da han læste den højt for sine to døtre.

»Det er en hjertegribende historie om, hvordan kærlighed og fællesskab overgår intolerance«, skriver Max Mutchnick i sit brev.