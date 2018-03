John Oliver topper bestsellerlisten med homo-kopi af vicepræsidentens børnebog 'Last Week Tonight'-værten mener, der er stor forskel på de to bøger. Hans kanin har en butterfly. Og er i øvrigt homoseksuel.

Få timer inden den amerikanske vicepræsident Mike Pence udgav sin nye børnebog om familiens kanin Marlon Bundo, gjorde tv-værten og satirikeren John Oliver præcis det samme.

Overordnet set er bogens fortælling den samme, men i Olivers version er vicepræsidentens kanin homoseksuel. Det skriver mediet The Daily Beast.

John Oliver startede ellers sit program 'Last Week Tonight' med at kalde Mike Pences kanin »det mest sympatiske ved en ellers usympatisk mand«. Men at vicepræsidenten i forbindelse med bogens udgivelse ville besøge organisationen 'Focus on the Family' - en amerikansk organisation, der modarbejder rettigheder for LGBTQ-miljøet - fik Oliver til at reagere.

»Tillykke Pence. Nu er det også lykkedes dig at ødelægge selv Marlon Bundo. Nu kan ingen af os nyde en bog om din kanin«, siger han, men fortsætter med et lumsk smil:

»Eller kan vi?«.

4.000 anmeldelser

Og så har John Olivers hold ellers omskrevet fortællingen om Marlon Bundo.

Olivers version af Bundo-bogen handler om, at vicepræsidentens kanin forelsker sig i en anden kanin af samme køn, men må slås med regler lavet af en stinkbille, der til forveksling ligner Mike Pence.

I skrivende stund er John Olivers 'A Day in the Life of Marlon Bundo' den bedst sælgende bog på internetboghandelen Amazons bestsellerliste. Pences 'Marlon Bundos's A Day in the Life of the Vice President' er nummer fire.

Olivers bog har fået mere end 4.000 brugeranmeldelser. Pences har knap 100.

Alt udbytte fra bogen går desuden til LGBTQ-organisationerne The Trevor Project og AIDS United.

Forlaget bag vicepræsidentens bog, der i øvrigt er skrevet af hans datter og illustreret af hans kone, synes, det er uheldigt, at en børnebog bliver gjort kontroversiel.

»Vores og Charlotte Pences mål er - og vil fortsætte med at være - at uddanne unge læsere om vicepræsidentens vigtige rolle«, siger en talsperson til CNN.

Kopi er »flatterende«

Her ses de to bøgers omslag. Illustrationer fra Amazons boghandel.

Her ses de to bøgers omslag. Illustrationer fra Amazons boghandel.

Mike Pences datter Charlotte, der har skrevet den originale bog, har dog ikke noget problem med, at John Oliver håner hendes bog.

»Imitationer er på en måde den mest oprigtige form for smiger«, siger hun i et interview med Fox.

»Men i ramme alvor bidrager hans bog til formål, jeg tror, vi alle kan støtte. Nu har vi bare to velgørenhedsbøger om en kanin«, siger hun

Pences kone og illustrator på bogen, Karen Pence, var omvendt særdeles stille.