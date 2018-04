Fem hjerter: Alessandro Perissinotto imponerer endnu en gang med fremragende krimi fra skønne Italien Perissinottos anden krimi om den 40-årige psykolog Anna er uden klicheer, inderligt vemodig og rørende fortalt.

Sidste gang vi mødte den 40-årige psykolog Anna Pavesi, var hun fyret og arbejdsløs, om end hverken fed eller færdig, tværtimod fortrøstningsfuld i sidste ende.

Det var i italieneren Alessandro Perissinottos poetiske og elegiske krimiroman ’En grim lille historie’.

Dens grimme slutning tonede dog ud i dur for italienske Anna med skilsmissesorg, der scorede en ny sheik.

Boganmeldelse Alessandro Perissinotto: Den sidste hvide nat. Oversat af Rie Boberg. Forlaget Arvids, 260 sider, 288 kroner.

Enhver velassorteret katolsk kirke har jo en boks, hvor du kan få syndsforladelse, mens vi andre protestanter er overladt til bondeangeren, bartenderen og den svære samtale med kristendommens øverste chef. Her i Perissinottos anden krimi, ’Den sidste hvide nat’ om den charmerende og synkefri Anna, er hun nu kaldt tilbage fra sit frivillige eksil i Bergamo til Torino, Italiens intellektuelle metropol, første hovedstad og førende industriby.

Her blev hun gift med og bedraget af en svigefuld ægtemand.

Hun skal finde den forsvundne Germana, en af de mange frivillige mere eller mindre kristne søstre, som hjælper storbyens mange stofmisbrugere – her i det olympiske vinterleje i 2006, en mastodontisk larmende og medieliderlig provinsby i Berlusconis kunstige paradis.

Med smarte kvinder i bikini på fjernsynsskærmen som reality for det ulykkelige italienske folk, hvis røv bliver skåret i skiver, speget og tørret som en parmaskinke.

’Den sidste hvide nat’ plus den forrige Anna-roman er selvfølgelig ikke for de krimidrengerøve m/k, som vil have heftige blondiner, bjæffende håndvåben og hidsige biljagter.

Romanens kriminelle kerne afspejler forfatterens forløste ambitioner i en præcis og poetisk stil.

En senmoderne krimi, som afspejler mislyde i hans elskede fædreland og samtidig fortæller en elegisk og socialrealistisk historie fra vrangen af en storbys glamourøse, men forlorne facader af luksus og (pop)kultur.

Uden klicheer, inderligt vemodigt og rørende beretter han om en kvindes møde med sin eksmand og dennes nye kæreste.

Ifølge forfatteren selv fortalt med skandinavisk saglighed.

Men snarere med den latinske skribents forpligtelser over for sprog og kultur, til at skrive suggestivt og dog sagligt med maner og den inderlige ærlighed, som synes nærværende nødvendig.

Præcis som en konfrontation om, hvordan vi lever netop nu med både åbent sind, bristede illusioner og blødende hjerte.

Der er dog spænding midt i hymnen til retvinklede Torino og til en gæv kvinde over sin første ungdom. Måske brændt af, måske udslukt.

Umuligt her i Italien, hvor optimismen altid citronblomstrer midt i miseren.

At læse ’Den sidste hvide nat’ er som at puste til en længsel efter immer skønne Italien.