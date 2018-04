Dobbeltanmeldelse: Lewis og Hemingway er som ild og vand i nye genudgivelser Nobelpristagerne Sinclair Lewis og Ernest Hemingway er genudgivet, men er så forskellige som en brandtale og en sovepille.

I 1930 fik amerikansk litteratur sin første nobelpris – et ridderslag, der noget tilfældigt tilfaldt Sinclair Lewis. I 1954 gik prisen for 4. gang til USA, til den 14 år yngre Hemingway – mere forståeligt, selv om han litterært var under nedtælling.

Både Lewis og Hemingway var begyndt i journalistikken – som så mange store i amerikansk litteratur fra Mark Twain til Steinbeck, men som forfattertyper var de mildest talt forskellige. Det ser man, hvis man sammenholder de to fuldfede romaner af dem, som Lindhardt og Ringhof genudgiver på samme tid.

Da Donald Trump i fjor blev indsat som præsident, ’fejrede’ Penguin det med en fræk paperbackudgave af Lewis’ ’It Can’t Happen Here’. Romanen fra 1935 havde længe været glemt ligesom forfatteren, og frækheden bestod i, at den blev relanceret som en højaktuel advarsel mod den politiske udvikling i USA. På forsiden var t’et i can’t kappet af, så det blev til, at det faktisk kan ske her.











Boganmeldelse Sinclair Lewis: Det kan ikke ske her. Oversat af Johanne Marie Larsen. Lindhardt og Ringhof, 433 sider, 299,95 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus.











Boganmeldelse Ernest Hemingway: Øen og havet. Oversat af Mogens Boisen. Efterskrift af Ole Storm. Lindhardt og Ringhof, 623 sider, 299,95 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus.

Ske hvad? At demokratiet kan aflives af en skrupelløs højrepopulist. Romanen foregår lidt ude i fremtiden og følger, hvordan senator Berzelius ’Buzz’ Windrip slår sig op på et ’patriotisk’ program: »Gør Amerika stolt og rigt igen«.

I alliance med De Glemte Mænds Liga går han til kamp mod samfundets fjender: de ’røde’, de sorte, de ugudelige og den jødiske højfinans – og vinder det demokratiske partis nominering over den siddende og hidtil populære præsident Roosevelt og derefter, støttet af sin privatmilits, selve præsidentvalget i november 1936.

Romanen er fortalt via den liberale redaktør Jessup fra Vermont, og man følger, hvordan præsidenten overtager al magt, ensretter medier og organisationer, likviderer og internerer ’forrædere’ i kz-lejre. Oppositionen flygter til Canada, ligesom redaktør Jessup, der siden smugles tilbage til USA for at støtte de begyndende opstande.

Sinclair Lewis’ inspiration var den demagogiske Louisiana-guvernør Huey Long, der målbevidst styrede mod Det Hvide Hus, indtil han i 1935 blev skudt. Men Lewis skævede også til tidens europæiske diktaturer, og enehersker Windrip og hans hird har afluret Stalin, Mussolini og Hitlers propaganda- og undertrykkelsesmetoder.

Den barkede journalist Lewis skrev romanen lynhurtigt i sommeren 1935, og den blev spredt lige så rask, også i dramatiseret form, opført af the Federal Theatres lokalafdelinger med samtidig premiere i 21 byer.

Kunstnerisk er det ikke den finere madlavning, men som politisk roman er det en effektiv krydsning af bidsk satire og bekymret brandtale, og skønt denne skrækvision lykkeligvis ikke er USA i dag, er der lovlig meget, der ligner den aktuelle ’America First’- og ’Trump First’-dagsorden.