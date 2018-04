Bog om Københavns historie bevæger anmelderen: »Man ser på det fotografi. Igen og igen. Det er svært at forstå, at det er et billede fra København for ikke så længe siden« Kåre Laurings fortsatte serie om københavnernes historie tager fat i efterkrigstiden med retsopgør, pulversuppe og ungdomsoprør. Han har sans for de små, vigtige detaljer, der giver historien liv.

Kåre Laurings københavnerbog er i stort format med mange skarpe sort-hvide fotos, der rigtig får lov til at brede sig ud over siderne. Der er plads til, at læseren kan fortabe sig i detaljer og komposition og ikke mindst: motiverne.











Jamen, altså: billedet henover side 74 og 75 fra en københavnsk baggård i 1950’erne. Der er så meget gang i den, så meget bevægelse i de 20-30 unger på billedet: Nogle af dem har gang i bro-bro-brille-sanglegen, drengene oppe på lokummernes tag er bevæbnede med kæppe, tre af dem er på vej over muren ind til den næste gård, én holder en kat i favnen.

Så er der den lyshårede knægt, der står midt i det hele, men alligevel mest ligner en, der betragter sceneriet på afstand – med hænderne i lommerne – og pigen helt ude til venstre i billedets forgrund, der står med lukkede øjne, sunket ind i sig selv, i forsøg på at finde koncentration, indre ro i virvaret.

Man ser på det fotografi. Igen og igen. Det er svært at forstå, at det er et billede fra København for ikke så længe siden. Knæbukserne, de skotskternede kraftige nederdele.

En helt almindelig hverdag et sted i byen for et par generationer siden. Jeg falder i staver over billedet og tænker på Ludvig Brandstrup og Kai Normann Andersens »Hvor er du nu, min lille glade ven, fra dengang vi var små«.

Sorry, jeg skal nok tage mig sammen: Tilbage til bogen og dens projekt. Det må være en fase, jeg er røget ind i, men jeg elsker simpelthen de unger fra den gård. De er på alder med mine forældre, måske er det det.

’Københavnerliv 1945-1972’, tredje bind i Kåre Laurings rigt illustrerede fortælling om København og københavnernes historie i moderne tid, er en nøgtern udlægning af de store linjer i landet og byens politisk-økonomiske og kulturelle historie med detours til hverdagslivet, byudviklingen og socialhistorien.

Det hele fortalt i et ligefremt sprog, i en folkelig tone og med et godt øje for de store linjer i byens udvikling. Men, heldigvis, også med et blik for det skæve, det inferiøre, de helt bittesmå detaljer, som ofte bare er sjove oplysninger, men tit siger mere end så og så mange analyser fra den høje hest.

Det er nok lige præcis her, at Kåre Laurings fortælling om københavnernes historie, der er ret så kraftigt viklet ind i den øvrige danmarkshistorie, skiller sig ud. Forfatteren bruger fermt og uddybende sin egen families historie (yes, han er søn af Palle Lauring, The People’s Champion inden for historiefortælling for alle os, der voksede op i skæret fra det sort-hvide fjernsynsapparat i 60’erne og 70’erne).

Ind imellem de store fortællinger om retsopgør, Marshallplan, bysanering, pengeombytning, fingerplan, filmtrends og regeringskriser fortæller Lauring, selv født i 1947, om familien, der stille og roligt følger samfundsudviklingen: Far og mor får efterhånden tre børn, der alle bor i parrets første lejlighed, en treværelses i Vanløse med telefon, centralvarme og bad plus arbejdsværelse til den flittigt skrivende far, der begynder som skolelærer, men efterhånden får etableret sig som forfatter og historiefortæller på radio og tv.

Sideløbende forbedres familiens økonomi stille og roligt, den får bil i 1955, og året efter bliver moren fast kunde i et af landets første supermarkeder, og de flytter længere væk fra byen, til eget hus i Virum.